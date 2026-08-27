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СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море

СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море - 27.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море

Принадлежащее турецкой компании судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море, сообщил портал морской информации The Maritime Voice. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:57+0300

2026-08-27T10:57+0300

2026-08-27T10:57+0300

черное море

турция

украина

сергей вершинин

дмитрий песков

мид

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АНКАРА, 27 авг — ПРАЙМ. Принадлежащее турецкой компании судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море, сообщил портал морской информации The Maritime Voice. Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан 25 августа обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством. "В Черном море подверглось атаке беспилотника еще одно коммерческое судно — принадлежащий компании Statü Denizcilik танкер STAR II... Мостик судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении портала в Х. По имеющимся данным, атака произошла 25 августа в 22.18 мск. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В турецком МИД ранее заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.

черное море

турция

украина

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черное море, турция, украина, сергей вершинин, дмитрий песков, мид