https://1prime.ru/20260827/star-872723358.html
СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море
СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море - 27.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море
Принадлежащее турецкой компании судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море, сообщил портал морской информации The Maritime Voice. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:57+0300
2026-08-27T10:57+0300
2026-08-27T10:57+0300
черное море
турция
украина
сергей вершинин
дмитрий песков
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872723358.jpg?1787817447
АНКАРА, 27 авг — ПРАЙМ. Принадлежащее турецкой компании судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море, сообщил портал морской информации The Maritime Voice.
Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан 25 августа обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством.
"В Черном море подверглось атаке беспилотника еще одно коммерческое судно — принадлежащий компании Statü Denizcilik танкер STAR II... Мостик судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении портала в Х.
По имеющимся данным, атака произошла 25 августа в 22.18 мск.
Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.
В турецком МИД ранее заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.
черное море
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, турция, украина, сергей вершинин, дмитрий песков, мид
Черное море, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Сергей Вершинин, Дмитрий Песков, МИД
СМИ: турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море
Maritime Voice: судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море
АНКАРА, 27 авг — ПРАЙМ. Принадлежащее турецкой компании судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море, сообщил портал морской информации The Maritime Voice.
Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан 25 августа обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством.
"В Черном море подверглось атаке беспилотника еще одно коммерческое судно — принадлежащий компании Statü Denizcilik танкер STAR II... Мостик судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении портала в Х.
По имеющимся данным, атака произошла 25 августа в 22.18 мск.
Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.
В турецком МИД ранее заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.