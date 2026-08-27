"Орден за Starlink": Зеленский пытается купить Маска медалью
Украина наградила Маска орденом, чтобы получить доступ к Starlink для ударов по России
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа подписал указ о награждении Илона Маска, главы SpaceX, орденом Свободы — одной из высших государственных наград Украины, пишет ИноСМИ со ссылкой на японское издание Sankei Shimbun. В официальном сообщении говорится о "выдающихся личных заслугах в защите жизни людей и свободы, развитии отношений между Украиной и США". Однако, как отмечают японские журналисты, за этим жестом стоит не благодарность, а холодный политический расчет.
Украина давно добивается от Маска разрешения использовать спутниковую систему Starlink для управления беспилотниками и нанесения ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет на территории России. Без этой сети украинские дроны теряют управление на дальних дистанциях, а российские средства РЭБ эффективно глушат обычные каналы связи. Киев надеется, что жест доброй воли в виде ордена смягчит позицию предпринимателя.
В июле, во время визита в США, Зеленский лично просил Дональда Трампа помочь убедить Маска, но президент США дозволения не дал. По данным The Atlantic, Зеленский также обращался к Маску напрямую еще зимой, но получил отказ. Маск неоднократно подчеркивал, что Starlink предоставлен Украине для гражданских целей и не должен использоваться для наступательных операций. Более того, когда украинские военные переоборудовали терминалы для военных нужд без его ведома, Маск пришел в ярость и пытался отозвать лицензию, но тогда администрация Байдена оказала давление на бизнесмена.
Орден Свободы, которым Зеленский наградил Маска, — не первая попытка Киева завоевать расположение западных партнеров символическими жестами. Однако японские читатели в комментариях к публикации напоминают, что Зеленский ранее демонстративно возвращал награды, которые не приносили ему политической выгоды, и сомневаются, что Маск изменит позицию ради медали. "Маск — это вам не Трамп. Его задабривать орденами и медалями бесполезно", — пишут комментаторы. Другие отмечают, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков Patriot, и удары по пусковым установкам остаются для Киева единственной альтернативой, но без доступа к Starlink эффективность таких атак остается крайне низкой. Маск, по-видимому, не готов рисковать репутацией и безопасностью своей сети ради символической награды, тем более что любые уступки Украине могут быть восприняты Москвой как прямая эскалация.