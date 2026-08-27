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Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности
Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности - 27.08.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь ООО "Союз" бизнесмена Евгения Гинера к субсидиарной... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:02+0300
2026-08-27T10:02+0300
бизнес
финансы
россия
москва
росгосстрах
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь ООО "Союз" бизнесмена Евгения Гинера к субсидиарной ответственности по долгам заочно осужденного бывшего гендиректора компании "Капитал Перестрахование" ("Капитал Ре"), дочерней структуры "Росгосстраха", Даура Джениа. Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу "Росгосстраха" на определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал Джениа банкротом по заявлению "Росгосстраха", долг перед которым в размере более 1,2 миллиарда рублей был включен в реестр требований кредиторов бывшего топ-менеджера. Финансовый управляющий Джениа Мурат Бытдаев обратился в суд с заявлением о привлечении ООО "Союз" к субсидиарной ответственности по долгам Джениа. Суд первой инстанции в апреле вернул ему его заявление без рассмотрения по существу. Как указал суд, из системного толкования норм закона о банкротстве вытекает, что привлечению к субсидиарной ответственности подлежат лица, контролирующие должника – юридическое лицо. Суд отметил, что "коль скоро положениями закона о банкротстве не предусмотрено рассмотрение в рамках дела о банкротстве должника-гражданина заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для отказа в принятии заявления финансового управляющего". "Росгосстрах" обжаловал этот судебный акт, но Девятый арбитражный апелляционный суд его жалобу в июне отклонил. Дорогомиловский суд Москвы в марте 2024 года заочно приговорил Джениа к восьми годам колонии за махинацию с акциями и злоупотребление полномочиями. Суд также удовлетворил иск "Росгосстраха" к нему на 1,2 миллиарда рублей. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Союз" Гинеру принадлежит 99%. Эта компания с 2021 по май 2026 года была владельцем страховой компании ООО "Капитал МС".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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бизнес, финансы, россия, москва, росгосстрах
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Росгосстрах
10:02 27.08.2026
 
Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности

Суд отказался привлечь ООО "Союз" к субсидиарной ответственности по долгам Джениа

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь ООО "Союз" бизнесмена Евгения Гинера к субсидиарной ответственности по долгам заочно осужденного бывшего гендиректора компании "Капитал Перестрахование" ("Капитал Ре"), дочерней структуры "Росгосстраха", Даура Джениа.
Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу "Росгосстраха" на определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал Джениа банкротом по заявлению "Росгосстраха", долг перед которым в размере более 1,2 миллиарда рублей был включен в реестр требований кредиторов бывшего топ-менеджера.
Финансовый управляющий Джениа Мурат Бытдаев обратился в суд с заявлением о привлечении ООО "Союз" к субсидиарной ответственности по долгам Джениа. Суд первой инстанции в апреле вернул ему его заявление без рассмотрения по существу.
Как указал суд, из системного толкования норм закона о банкротстве вытекает, что привлечению к субсидиарной ответственности подлежат лица, контролирующие должника – юридическое лицо.
Суд отметил, что "коль скоро положениями закона о банкротстве не предусмотрено рассмотрение в рамках дела о банкротстве должника-гражданина заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для отказа в принятии заявления финансового управляющего".
"Росгосстрах" обжаловал этот судебный акт, но Девятый арбитражный апелляционный суд его жалобу в июне отклонил.
Дорогомиловский суд Москвы в марте 2024 года заочно приговорил Джениа к восьми годам колонии за махинацию с акциями и злоупотребление полномочиями. Суд также удовлетворил иск "Росгосстраха" к нему на 1,2 миллиарда рублей.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Союз" Гинеру принадлежит 99%. Эта компания с 2021 по май 2026 года была владельцем страховой компании ООО "Капитал МС".
 
БизнесФинансыРОССИЯМОСКВАРосгосстрах
 
 
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