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Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности

Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности - 27.08.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе отказ привлечь Гинера к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь ООО "Союз" бизнесмена Евгения Гинера к субсидиарной... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:02+0300

2026-08-27T10:02+0300

2026-08-27T10:02+0300

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь ООО "Союз" бизнесмена Евгения Гинера к субсидиарной ответственности по долгам заочно осужденного бывшего гендиректора компании "Капитал Перестрахование" ("Капитал Ре"), дочерней структуры "Росгосстраха", Даура Джениа. Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу "Росгосстраха" на определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал Джениа банкротом по заявлению "Росгосстраха", долг перед которым в размере более 1,2 миллиарда рублей был включен в реестр требований кредиторов бывшего топ-менеджера. Финансовый управляющий Джениа Мурат Бытдаев обратился в суд с заявлением о привлечении ООО "Союз" к субсидиарной ответственности по долгам Джениа. Суд первой инстанции в апреле вернул ему его заявление без рассмотрения по существу. Как указал суд, из системного толкования норм закона о банкротстве вытекает, что привлечению к субсидиарной ответственности подлежат лица, контролирующие должника – юридическое лицо. Суд отметил, что "коль скоро положениями закона о банкротстве не предусмотрено рассмотрение в рамках дела о банкротстве должника-гражданина заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для отказа в принятии заявления финансового управляющего". "Росгосстрах" обжаловал этот судебный акт, но Девятый арбитражный апелляционный суд его жалобу в июне отклонил. Дорогомиловский суд Москвы в марте 2024 года заочно приговорил Джениа к восьми годам колонии за махинацию с акциями и злоупотребление полномочиями. Суд также удовлетворил иск "Росгосстраха" к нему на 1,2 миллиарда рублей. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Союз" Гинеру принадлежит 99%. Эта компания с 2021 по май 2026 года была владельцем страховой компании ООО "Капитал МС".

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