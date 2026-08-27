Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/sud-872728988.html
Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара"
Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара"
Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение в деле по иску Российских железных дорог к авиакомпании "Ангара" о взыскании более 430 миллионов... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:07+0300
2026-08-27T13:07+0300
бизнес
россия
иркутская область
иркутск
ржд
межгосударственный авиационный комитет
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872728988.jpg?1787825279
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение в деле по иску Российских железных дорог к авиакомпании "Ангара" о взыскании более 430 миллионов рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Условия мирового соглашения пока не опубликованы. В связи с его утверждением суд прекратил производство по делу, возбужденному в июле прошлого года. В своем исковом заявлении РЖД как арендатор вертолета Ми-8, получившего серьезные повреждения из-за жесткой посадки в Иркутской области в 2022 году, взыскивали убытки с авиакомпании, эксплуатировавшей вертолет. ЧП произошло в ноябре 2022 года в Жигаловском районе. Вертолет доставил из Иркутска в вахтовый поселок Нючакан шестерых пассажиров, на обратном пути должен был совершить посадку на площадке в тайге, но во время снижения в условиях снежных зарядов задел верхушки деревьев и упал. Четверо членов экипажа получили травмы. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), ЧП произошло "в результате попадания воздушного судна в режим "вихревое кольцо" и последующего столкновения с земной поверхностью". Способствующими факторами МАК назвал нарушения во взаимодействии и в технологии работы экипажа в полете, недостатки в навигационной подготовке экипажа к полету и ухудшение видимости наземных ориентиров в условиях снежных зарядов. Ранее арбитражные суды трех инстанций в Московском округе по иску собственника вертолета ООО "Авиационно-промышленная компания "Вектор" взыскали более 226 миллионов рублей с РЖД. Росавиация с ноября аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Впоследствии "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках.
иркутская область
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иркутская область, иркутск, ржд, межгосударственный авиационный комитет, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, Иркутск, РЖД, Межгосударственный авиационный комитет, Росавиация
13:07 27.08.2026
 
Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара"

Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к "Ангаре" на 430 миллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение в деле по иску Российских железных дорог к авиакомпании "Ангара" о взыскании более 430 миллионов рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Условия мирового соглашения пока не опубликованы. В связи с его утверждением суд прекратил производство по делу, возбужденному в июле прошлого года.
В своем исковом заявлении РЖД как арендатор вертолета Ми-8, получившего серьезные повреждения из-за жесткой посадки в Иркутской области в 2022 году, взыскивали убытки с авиакомпании, эксплуатировавшей вертолет.
ЧП произошло в ноябре 2022 года в Жигаловском районе. Вертолет доставил из Иркутска в вахтовый поселок Нючакан шестерых пассажиров, на обратном пути должен был совершить посадку на площадке в тайге, но во время снижения в условиях снежных зарядов задел верхушки деревьев и упал. Четверо членов экипажа получили травмы.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), ЧП произошло "в результате попадания воздушного судна в режим "вихревое кольцо" и последующего столкновения с земной поверхностью".
Способствующими факторами МАК назвал нарушения во взаимодействии и в технологии работы экипажа в полете, недостатки в навигационной подготовке экипажа к полету и ухудшение видимости наземных ориентиров в условиях снежных зарядов.
Ранее арбитражные суды трех инстанций в Московском округе по иску собственника вертолета ООО "Авиационно-промышленная компания "Вектор" взыскали более 226 миллионов рублей с РЖД.
Росавиация с ноября аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Впоследствии "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках.
 
БизнесРОССИЯИркутская областьИркутскРЖДМежгосударственный авиационный комитетРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала