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Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара"

Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара" - 27.08.2026, ПРАЙМ

Суд утвердил мировое соглашение по иску РЖД к авиакомпании "Ангара"

Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение в деле по иску Российских железных дорог к авиакомпании "Ангара" о взыскании более 430 миллионов... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:07+0300

2026-08-27T13:07+0300

2026-08-27T13:07+0300

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение в деле по иску Российских железных дорог к авиакомпании "Ангара" о взыскании более 430 миллионов рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Условия мирового соглашения пока не опубликованы. В связи с его утверждением суд прекратил производство по делу, возбужденному в июле прошлого года. В своем исковом заявлении РЖД как арендатор вертолета Ми-8, получившего серьезные повреждения из-за жесткой посадки в Иркутской области в 2022 году, взыскивали убытки с авиакомпании, эксплуатировавшей вертолет. ЧП произошло в ноябре 2022 года в Жигаловском районе. Вертолет доставил из Иркутска в вахтовый поселок Нючакан шестерых пассажиров, на обратном пути должен был совершить посадку на площадке в тайге, но во время снижения в условиях снежных зарядов задел верхушки деревьев и упал. Четверо членов экипажа получили травмы. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), ЧП произошло "в результате попадания воздушного судна в режим "вихревое кольцо" и последующего столкновения с земной поверхностью". Способствующими факторами МАК назвал нарушения во взаимодействии и в технологии работы экипажа в полете, недостатки в навигационной подготовке экипажа к полету и ухудшение видимости наземных ориентиров в условиях снежных зарядов. Ранее арбитражные суды трех инстанций в Московском округе по иску собственника вертолета ООО "Авиационно-промышленная компания "Вектор" взыскали более 226 миллионов рублей с РЖД. Росавиация с ноября аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Впоследствии "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках.

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