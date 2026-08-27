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Апелляционный суд поддержал ФАС в споре с аэропортом Владивостока

Апелляционный суд поддержал ФАС в споре с аэропортом Владивостока - 27.08.2026, ПРАЙМ

Апелляционный суд поддержал ФАС в споре с аэропортом Владивостока

Апелляционный суд поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в деле о монопольно высокой цене на услуги, предоставляемые... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:15+0300

2026-08-27T15:15+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Апелляционный суд поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в деле о монопольно высокой цене на услуги, предоставляемые топливозаправочным комплексам в аэропорту Владивостока, сообщила ФАС. "Апелляция поддержала ФАС в деле в отношении аэропорта Владивостока... Напомним, ранее АО "Международный аэропорт Владивосток" установило и поддерживало монопольно высокую цену на услуги, предоставляемые топливозаправочным комплексам при доступе к инфраструктуре аэропорта для заправки воздушных судов", - говорится в сообщении. Тогда ФАС признала в действиях оператора аэропорта нарушение антимонопольного законодательства и выдала организации предписание установить экономически обоснованные цены на услуги для топливозаправочных комплексов, отметили в ведомстве. Аэропорт обратился с обжалованием решения антимонопольного ведомства в суд, но Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении иска и поддержал позицию ФАС России.

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бизнес, россия, владивосток, фас рф, топливо