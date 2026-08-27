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Суд признал обоснованным еще одно требование ФНС к Блиновской

Суд признал обоснованным еще одно требование ФНС к Блиновской - 27.08.2026, ПРАЙМ

Суд признал обоснованным еще одно требование ФНС к Блиновской

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным еще одно требование налоговой инспекции к Елене Блиновской – в размере около 16 тысяч рублей, говорится в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:27+0300

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2026-08-27T15:27+0300

финансы

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным еще одно требование налоговой инспекции к Елене Блиновской – в размере около 16 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признать обоснованным требование УФНС России по Кировской области в размере 15556 руб. и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов", - определил суд. Требование было рассмотрено без проведения судебного заседания и без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, в своем заявлении налоговая попросила включить в реестр требований кредиторов Блиновской недоимку НДФЛ по ее вкладам за 2023 год. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Суд в феврале 2025 года включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе по основному долгу в размере около 588 миллионов. ФНС – основной кредитор блогера. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

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