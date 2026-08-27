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Воронежская компания потребовала 541 миллион рублей от авиакомпании Cubana

Воронежская компания потребовала 541 миллион рублей от авиакомпании Cubana - 27.08.2026, ПРАЙМ

Воронежская компания потребовала 541 миллион рублей от авиакомпании Cubana

Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 541 миллиона рублей с кубинской авиакомпании Cubana | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:26+0300

2026-08-27T17:26+0300

2026-08-27T17:29+0300

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 541 миллиона рублей с кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion и координирующей авиационную отрасль Кубы организации Corporacion de la Aviacion и обратить взыскание на имущество, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 3 августа, предварительные слушания по делу назначены на 28 октября. Более подробно основания исковых требований и другие обстоятельства спора пока не приводятся. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические". Выручка компании за прошлый год превысила 550 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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