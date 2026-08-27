https://1prime.ru/20260827/sud-872748892.html

Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей

Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 5,5 миллиона... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:43+0300

2026-08-27T20:43+0300

2026-08-27T20:48+0300

москва

украина

моэк

газпром

газпром энергохолдинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872748892.jpg?1787852895

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 5,5 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося в четверг разбирательства. В этом иске, поданном в мае, были заявлены требования о взыскании задолженности по двум договорам теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период октябрь-ноябрь 2025 года в общем размере около 5,1 миллиона рублей и о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по этим договорам в общем размере более 421 тысячи рублей. До этого арбитражный суд Москвы с 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по этим же договорам. Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 16 исков. В настоящее время поступил в суд, но пока не принят к рассмотрению еще один иск МОЭК к украинскому диппредставительству – на сумму около 8,6 миллиона рублей. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, украина, моэк, газпром, газпром энергохолдинг