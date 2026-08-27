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Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей
Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 5,5 миллиона... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:43+0300
2026-08-27T20:43+0300
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 5,5 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося в четверг разбирательства. В этом иске, поданном в мае, были заявлены требования о взыскании задолженности по двум договорам теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период октябрь-ноябрь 2025 года в общем размере около 5,1 миллиона рублей и о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по этим договорам в общем размере более 421 тысячи рублей. До этого арбитражный суд Москвы с 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по этим же договорам. Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 16 исков. В настоящее время поступил в суд, но пока не принят к рассмотрению еще один иск МОЭК к украинскому диппредставительству – на сумму около 8,6 миллиона рублей. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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москва, украина, моэк, газпром, газпром энергохолдинг
МОСКВА, УКРАИНА, МОЭК, Газпром, Газпром энергохолдинг
Суд в Москве взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы по иску МОЭК взыскал с посольства Украины 5,5 миллиона рублей
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 5,5 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося в четверг разбирательства.
В этом иске, поданном в мае, были заявлены требования о взыскании задолженности по двум договорам теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период октябрь-ноябрь 2025 года в общем размере около 5,1 миллиона рублей и о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по этим договорам в общем размере более 421 тысячи рублей.
До этого арбитражный суд Москвы с 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по этим же договорам.
Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года.
После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 16 исков.
В настоящее время поступил в суд, но пока не принят к рассмотрению еще один иск МОЭК к украинскому диппредставительству – на сумму около 8,6 миллиона рублей.
Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.