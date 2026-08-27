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Зараженные яйца с Украины могли быть причиной вспышки сальмонеллеза

Зараженные яйца с Украины могли быть причиной вспышки сальмонеллеза - 27.08.2026, ПРАЙМ

Зараженные яйца с Украины могли быть причиной вспышки сальмонеллеза

Британские власти считают, что к вспышке сальмонеллеза в стране привели зараженные яйца, импортированные с Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:46+0300

2026-08-27T17:46+0300

2026-08-27T17:46+0300

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ЛОНДОН, 27 авг - ПРАЙМ. Британские власти считают, что к вспышке сальмонеллеза в стране привели зараженные яйца, импортированные с Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. В августе число случаев сальмонеллеза в Великобритании возросло на 25% после того, как более 50 человек подхватили инфекцию, подсчитало РИА Новости ранее на основе данных британского Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA). Всего с августа 2025 года в Британии зафиксировано 259 случаев заболевания. UKHSA называло наиболее вероятной причиной вспышки потребление импортных яиц. "Согласно рабочей гипотезе британских органов здравоохранения, зараженные продукты были привезены с Украины", - пишет Telegraph. Предыдущую вспышку заболевания, которая произошла в Британии в 2021-2024 годах, уже связали с замороженным куриным филе с Украины, напоминает газета. Тогда сальмонеллу подхватили 174 человека, один из них скончался. Сейчас Британия не облагает импортными пошлинами украинские яйца, а большинство импортных яиц поступают в страну именно с Украины. В феврале чешская Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция заявила, что сальмонеллу обнаружили в украинском мясе курицы. Бактерии сальмонеллы могут вызвать у человека сальмонеллез - острую кишечную инфекцию, приводящую к сильному отравлению и поражению желудочно-кишечного тракта. Заражение сальмонеллой и кампилобактериями, как правило, происходит в результате употребления зараженных продуктов, таких как птица, мясо, яйца, фрукты, овощи и непастеризованные молочные продукты. Заражение может также произойти в результате тесного контакта с инфицированным человеком или при использовании зараженной посуды.

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здоровье, общество , украина, великобритания