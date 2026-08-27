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Tenet A8 будет продаваться по цене 3 и 3,5 миллиона рублей

Tenet A8 будет продаваться по цене 3 и 3,5 миллиона рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Tenet A8 будет продаваться по цене 3 и 3,5 миллиона рублей

Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продавать в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:50+0300

2026-08-27T13:50+0300

2026-08-27T13:53+0300

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калуга

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продавать в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. "Модель будет представлена в двух версиях - "Прайм" и "Ультра", для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Стоимость нового седана в комплектации "Прайм" составляет 2 999 000 рублей, в комплектации "Ультра" - 3 499 000 рублей", - говорится в сообщении. Автомобили Tenet A8 производятся по технологии полного цикла российской автомобилестроительной группой "АГР Холдинг" на бывшем заводе General Motors в Шушарах с июля 2026 года. Пятиместный бизнес-седан имеет габариты 4,8 на 1,8 на 1,5 метра. Комплектация "Прайм" оснащается турбированным бензиновым двигателем 1,6 литра на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Версия "Ультра" получила двухлитровый бензиновый турбомотор на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатую гидротрансформаторную коробку передач "автомат". "АГР Холдинг" (владелец бывших заводов Volkswagen в Калуге, Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге) и китайская компания Defetoo с августа 2025 года выпускают по полному циклу кроссоверы под брендом Tenet на заводе в Калуге.

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бизнес, россия, калуга, санкт-петербург, general motors, volkswagen, hyundai