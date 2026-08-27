https://1prime.ru/20260827/toplivo-872734383.html

Новак поручил продолжать работу над устойчивым снабжением топливом регионов

Новак поручил продолжать работу над устойчивым снабжением топливом регионов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Новак поручил продолжать работу над устойчивым снабжением топливом регионов

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам продолжать работу над устойчивым снабжением топливом российских регионов, сообщило... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:21+0300

2026-08-27T15:21+0300

2026-08-27T15:21+0300

россия

александр новак

минсельхоз

топливо

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам продолжать работу над устойчивым снабжением топливом российских регионов, сообщило правительство России. Новак провел в четверг совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. "Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры", - говорится в сообщении по итогам совещания.

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россия, александр новак, минсельхоз, топливо