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Трамп увеличил квоты на импорт говяжьей обрезки до 300 тысяч тонн

Трамп увеличил квоты на импорт говяжьей обрезки до 300 тысяч тонн - 27.08.2026, ПРАЙМ

Трамп увеличил квоты на импорт говяжьей обрезки до 300 тысяч тонн

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о временном увеличении квот на импорт постной говяжьей обрезки по льготным ставкам ввозных пошлин в объеме до... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T01:27+0300

2026-08-27T01:27+0300

2026-08-27T01:27+0300

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о временном увеличении квот на импорт постной говяжьей обрезки по льготным ставкам ввозных пошлин в объеме до 300 тысяч тонн сроком на 90 дней начиная с 1 сентября, следует из информационного бюллетеня Белого дома. "Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал прокламацию о временном увеличении объема импорта постной говяжьей обрезки без применения сверхквотных пошлин, чтобы обеспечить доступность говядины для американских потребителей в условиях текущих проблем с поставками", - говорится в бюллетене. Согласно документу, объем льготного ввоза ограничен 100 тысячами тонн в месяц. Мера распространяется только на постную обрезку для изготовления фарша в сочетании с американским мясом, при этом поставщикам предложено продавать ее со скидкой 25% к рыночной цене импорта. При этом в самом указе Трампа и в бюллетене Белого дома не указаны страны, из которых будет поставляться мясо, но отмечено, что общая квота в 100 тысяч тонн в месяц будет распределяться в порядке живой очереди.

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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп