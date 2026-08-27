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СМИ: Трамп может ввести масштабные пошлины на полупроводники - 27.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп может ввести масштабные пошлины на полупроводники
СМИ: Трамп может ввести масштабные пошлины на полупроводники - 27.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может ввести масштабные пошлины на полупроводники
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения масштабных пошлин на полупроводники, сообщает Politico со ссылкой на восемь... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:35+0300
2026-08-27T13:35+0300
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
politico
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения масштабных пошлин на полупроводники, сообщает Politico со ссылкой на восемь источников, знакомых с обсуждениями. "Администрация Трампа рассматривает возможность введения нового пакета масштабных пошлин на полупроводники", - пишет издание со ссылкой на источники. По данным Politico, один из рассматриваемых вариантов предполагает существенное расширение перечня технологической продукции, подпадающей под пошлины. Они могут затронуть не только сами полупроводники, но и произведенные с их использованием товары, включая ноутбуки, игровые консоли и серверы для центров обработки данных. Как сообщили изданию источники, министр торговли США Говард Латник выступает за схему, при которой освобождение иностранных компаний от пошлин будет увязано с их инвестициями в производство полупроводников в Соединенных Штатах. Таким образом администрация рассчитывает стимулировать увеличение производства чипов внутри страны. Администрация также рассматривает возможность поэтапного введения новых пошлин. При этом собеседники издания подчеркнули, что обсуждаемая схема еще может быть существенно пересмотрена в ближайшие недели или месяцы. Отмечается, что перспектива новых пошлин вызывает обеспокоенность технологических компаний, которые предупреждают, что подобные меры могут поставить под угрозу стремление США занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта.
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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, politico
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Politico
13:35 27.08.2026
 
СМИ: Трамп может ввести масштабные пошлины на полупроводники

Politico: Трамп рассматривает возможность введения масштабных пошлин на полупроводники

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения масштабных пошлин на полупроводники, сообщает Politico со ссылкой на восемь источников, знакомых с обсуждениями.
"Администрация Трампа рассматривает возможность введения нового пакета масштабных пошлин на полупроводники", - пишет издание со ссылкой на источники.
По данным Politico, один из рассматриваемых вариантов предполагает существенное расширение перечня технологической продукции, подпадающей под пошлины. Они могут затронуть не только сами полупроводники, но и произведенные с их использованием товары, включая ноутбуки, игровые консоли и серверы для центров обработки данных.
Как сообщили изданию источники, министр торговли США Говард Латник выступает за схему, при которой освобождение иностранных компаний от пошлин будет увязано с их инвестициями в производство полупроводников в Соединенных Штатах. Таким образом администрация рассчитывает стимулировать увеличение производства чипов внутри страны.
Администрация также рассматривает возможность поэтапного введения новых пошлин. При этом собеседники издания подчеркнули, что обсуждаемая схема еще может быть существенно пересмотрена в ближайшие недели или месяцы.
Отмечается, что перспектива новых пошлин вызывает обеспокоенность технологических компаний, которые предупреждают, что подобные меры могут поставить под угрозу стремление США занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта.
 
БизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампPolitico
 
 
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