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"Это бравада": в США признали провал политики Трампа - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Это бравада": в США признали провал политики Трампа
"Это бравада": в США признали провал политики Трампа - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Это бравада": в США признали провал политики Трампа
Президент США Дональд Трамп не готов признавать ошибки, и его отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций — лишь попытка скрыть свой провал, заявил... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:03+0300
2026-08-27T19:03+0300
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов признавать ошибки, и его отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций — лишь попытка скрыть свой провал, заявил экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена."Проблема в том, что Трамп не хочет признавать свои ошибки. Отказ от бомбардировок в пользу санкций — это фактически признание того, что бомбардировки не сработали, да и санкции тоже не работают", — сказал он.Армстронг подчеркнул, что нет доказательств эффективности политики санкций. Он привел в пример ограничения против Кубы и России, которые так и не привели к желаемым результатам."Это бравада: мол они что-то сделали", — констатировал Армстронг.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп
19:03 27.08.2026
 
"Это бравада": в США признали провал политики Трампа

Армстронг: отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций показал провал политики Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов признавать ошибки, и его отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций — лишь попытка скрыть свой провал, заявил экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.
"Проблема в том, что Трамп не хочет признавать свои ошибки. Отказ от бомбардировок в пользу санкций — это фактически признание того, что бомбардировки не сработали, да и санкции тоже не работают", — сказал он.
Армстронг подчеркнул, что нет доказательств эффективности политики санкций. Он привел в пример ограничения против Кубы и России, которые так и не привели к желаемым результатам.
"Это бравада: мол они что-то сделали", — констатировал Армстронг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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