https://1prime.ru/20260827/tramp-872746135.html

"Это бравада": в США признали провал политики Трампа

"Это бравада": в США признали провал политики Трампа - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Это бравада": в США признали провал политики Трампа

Президент США Дональд Трамп не готов признавать ошибки, и его отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций — лишь попытка скрыть свой провал, заявил... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:03+0300

2026-08-27T19:03+0300

2026-08-27T19:03+0300

мировая экономика

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов признавать ошибки, и его отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций — лишь попытка скрыть свой провал, заявил экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена."Проблема в том, что Трамп не хочет признавать свои ошибки. Отказ от бомбардировок в пользу санкций — это фактически признание того, что бомбардировки не сработали, да и санкции тоже не работают", — сказал он.Армстронг подчеркнул, что нет доказательств эффективности политики санкций. Он привел в пример ограничения против Кубы и России, которые так и не привели к желаемым результатам."Это бравада: мол они что-то сделали", — констатировал Армстронг.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

https://1prime.ru/20260824/zapad-872628674.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, дональд трамп