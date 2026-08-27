"Это бравада": в США признали провал политики Трампа
Армстронг: отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций показал провал политики Трампа
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов признавать ошибки, и его отказ от бомбардировок Ирана в пользу санкций — лишь попытка скрыть свой провал, заявил экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.
"Проблема в том, что Трамп не хочет признавать свои ошибки. Отказ от бомбардировок в пользу санкций — это фактически признание того, что бомбардировки не сработали, да и санкции тоже не работают", — сказал он.
Армстронг подчеркнул, что нет доказательств эффективности политики санкций. Он привел в пример ограничения против Кубы и России, которые так и не привели к желаемым результатам.
"Это бравада: мол они что-то сделали", — констатировал Армстронг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.