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Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка - 27.08.2026, ПРАЙМ
Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, трансляцию подписания указа вел Белый дом. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:51+0300
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, трансляцию подписания указа вел Белый дом."Мы изменим название озера Онтарио с этого момента на озеро Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ", - сказал Трамп перед тем, как поставил подпись.Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.По словам Трампа, все необходимые для переименования документы уже поданы и все необходимые люди уведомлены.Переименование совершено на фоне торговых разногласий с одноименной канадской провинцией и Канадой в целом.Президент США Дональд Трамп 21 июля подписал прокламации о введении с 19 августа 50-процентных пошлин почти на 300 категорий канадских товаров, обвинив Оттаву в дискриминационных ограничениях в отношении товаров из США. Под ограничения подпали электроника, алкоголь, молочная продукция, стройматериалы, текстиль и хоккейная экипировка.В августе в последний момент были сорваны переговоры о торговом соглашении между США и Канадой, после которых Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября. Канадские СМИ писали, что к жесткой позиции канадского премьера подтолкнул глава провинции Онтарио Даг Форд.Трамп раскритиковал обоих политиков, назвав их "клоунами", и объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады.
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сша, канада, нью-йорк, дональд трамп
США, КАНАДА, Нью-Йорк, Дональд Трамп
Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
Президент США Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, трансляцию подписания указа вел Белый дом.
"Мы изменим название озера Онтарио с этого момента на озеро Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ", - сказал Трамп
перед тем, как поставил подпись.
Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США
и Канады
. На его берегах находятся американский штат Нью-Йорк
и канадская провинция Онтарио.
По словам Трампа, все необходимые для переименования документы уже поданы и все необходимые люди уведомлены.
Переименование совершено на фоне торговых разногласий с одноименной канадской провинцией и Канадой в целом.
Президент США Дональд Трамп 21 июля подписал прокламации о введении с 19 августа 50-процентных пошлин почти на 300 категорий канадских товаров, обвинив Оттаву в дискриминационных ограничениях в отношении товаров из США. Под ограничения подпали электроника, алкоголь, молочная продукция, стройматериалы, текстиль и хоккейная экипировка.
В августе в последний момент были сорваны переговоры о торговом соглашении между США и Канадой, после которых Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября. Канадские СМИ писали, что к жесткой позиции канадского премьера подтолкнул глава провинции Онтарио Даг Форд.
Трамп раскритиковал обоих политиков, назвав их "клоунами", и объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады.