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Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива

Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива - 27.08.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:58+0300

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россия

мировая экономика

сша

ормузский пролив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива. "Я считаю, Россия вела себя довольно хорошо в том, что касается Ормузского пролива", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

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ормузский пролив

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россия, мировая экономика, сша, ормузский пролив, дональд трамп