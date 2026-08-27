https://1prime.ru/20260827/tramp-872749661.html
Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива
Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива - 27.08.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:58+0300
2026-08-27T20:58+0300
2026-08-27T20:58+0300
россия
мировая экономика
сша
ормузский пролив
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива. "Я считаю, Россия вела себя довольно хорошо в том, что касается Ормузского пролива", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, ормузский пролив, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия действовала хорошо в вопросе Ормузского пролива
Президент США Трамп: Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива