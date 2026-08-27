https://1prime.ru/20260827/tramp-872749789.html

США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп

США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп - 27.08.2026, ПРАЙМ

США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп

США не хотят вести переговоры с Ираном и встречаться с его представителями, заявил президент США Дональд Трамп. | 27.08.2026, ПРАЙМ

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2026-08-27T21:08+0300

мировая экономика

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не хотят вести переговоры с Ираном и встречаться с его представителями, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-либо подобное", — сообщил Трамп в Белом доме журналистам. Американский лидер также подчеркнул, что Ормузский пролив открыт, добавив, что США контролируют пролив и блокаду. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

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сша

иран

ормузский пролив

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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп