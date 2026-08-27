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США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп - 27.08.2026, ПРАЙМ
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США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп
США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп - 27.08.2026, ПРАЙМ
США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп
США не хотят вести переговоры с Ираном и встречаться с его представителями, заявил президент США Дональд Трамп. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T21:08+0300
2026-08-27T21:08+0300
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не хотят вести переговоры с Ираном и встречаться с его представителями, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-либо подобное", — сообщил Трамп в Белом доме журналистам. Американский лидер также подчеркнул, что Ормузский пролив открыт, добавив, что США контролируют пролив и блокаду. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
21:08 27.08.2026
 
США не хотят вести переговоры с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США не хотят вести переговоры с Ираном и встречаться с его представителями

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не хотят вести переговоры с Ираном и встречаться с его представителями, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-либо подобное", — сообщил Трамп в Белом доме журналистам.
Американский лидер также подчеркнул, что Ормузский пролив открыт, добавив, что США контролируют пролив и блокаду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
"Это бравада": в США признали провал политики Трампа
19:03
 
Мировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливДональд Трамп
 
 
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