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Трамп допустил возможность введения санкций против банков Китая
Трамп допустил возможность введения санкций против банков Китая - 27.08.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил возможность введения санкций против банков Китая
Президент США Дональд Трамп допустил, что США могут ввести санкции против китайских банков за ведение дел с Ираном. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T21:52+0300
2026-08-27T21:52+0300
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что США могут ввести санкции против китайских банков за ведение дел с Ираном. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления властей США о том, что экономическая операция против Ирана направлена против всех, кто помогает стране, заявил, что сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству. "А кто сказал, что я этого не делаю? Вы спросили: почему нет? Вы ведь не знаете, сделаю я это или нет. Ну, я же не обязан обо всем объявлять, правда?" - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, почему США не вводят санкции против китайских банков, якобы ведущих бизнес с Ираном. Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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Банки, Финансы, США, ИРАН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, МИД КНР, МИД Китая, МИД
Трамп допустил возможность введения санкций против банков Китая
Трамп допустил возможность введения санкций против банков Китая за ведение дел с Ираном
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что США могут ввести санкции против китайских банков за ведение дел с Ираном.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления властей США о том, что экономическая операция против Ирана направлена против всех, кто помогает стране, заявил, что сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству.
"А кто сказал, что я этого не делаю? Вы спросили: почему нет? Вы ведь не знаете, сделаю я это или нет. Ну, я же не обязан обо всем объявлять, правда?" - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, почему США не вводят санкции против китайских банков, якобы ведущих бизнес с Ираном.
Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.