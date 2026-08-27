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Трамп признал, что США шпионят за Китаем
Трамп признал, что США шпионят за Китаем - 27.08.2026, ПРАЙМ
Трамп признал, что США шпионят за Китаем
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в Овальном кабинете Белого дома, что Соединенные Штаты ведут шпионскую деятельность против Китая. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:27+0300
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ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в Овальном кабинете Белого дома, что Соединенные Штаты ведут шпионскую деятельность против Китая. "А что Китай? Мы слышим, что они шпионят. Мы тоже шпионим за ними", — сказал Трамп журналистам. В середине мая Трамп в ходе государственного визита в КНР обсудил вопросы взаимного шпионажа с председателем Си Цзиньпином. По итогам той поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты "отчаянно шпионят" за Китаем и делают множество вещей, о которых в Пекине "даже не подозревают".
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китай, сша, дональд трамп
КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Трамп признал, что США шпионят за Китаем
Трамп: США ведут шпионскую деятельность против Китая