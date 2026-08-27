Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признал, что США шпионят за Китаем - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/tramp-872751438.html
Трамп признал, что США шпионят за Китаем
Трамп признал, что США шпионят за Китаем - 27.08.2026, ПРАЙМ
Трамп признал, что США шпионят за Китаем
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в Овальном кабинете Белого дома, что Соединенные Штаты ведут шпионскую деятельность против Китая. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:27+0300
2026-08-27T22:27+0300
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в Овальном кабинете Белого дома, что Соединенные Штаты ведут шпионскую деятельность против Китая. "А что Китай? Мы слышим, что они шпионят. Мы тоже шпионим за ними", — сказал Трамп журналистам. В середине мая Трамп в ходе государственного визита в КНР обсудил вопросы взаимного шпионажа с председателем Си Цзиньпином. По итогам той поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты "отчаянно шпионят" за Китаем и делают множество вещей, о которых в Пекине "даже не подозревают".
https://1prime.ru/20260825/kitay-872668323.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, дональд трамп
КИТАЙ, США, Дональд Трамп
22:27 27.08.2026
 
Трамп признал, что США шпионят за Китаем

Трамп: США ведут шпионскую деятельность против Китая

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в Овальном кабинете Белого дома, что Соединенные Штаты ведут шпионскую деятельность против Китая.
"А что Китай? Мы слышим, что они шпионят. Мы тоже шпионим за ними", — сказал Трамп журналистам.
В середине мая Трамп в ходе государственного визита в КНР обсудил вопросы взаимного шпионажа с председателем Си Цзиньпином. По итогам той поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты "отчаянно шпионят" за Китаем и делают множество вещей, о которых в Пекине "даже не подозревают".
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT
25 августа, 18:25
 
КИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала