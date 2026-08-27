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"Это зависит": Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях против России
"Это зависит": Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях против России - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Это зависит": Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли Вашингтон принять меры против России за ведение бизнеса с Ираном. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:33+0300
2026-08-27T22:33+0300
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ВАШИНГТОН, 27 Авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли Вашингтон принять меры против России за ведение бизнеса с Ираном. "Ну, это зависит. Это зависит", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли он "наказывать" Россию за ведение бизнеса с Ираном. Американский лидер не уточнил, от чего именно зависит решение Вашингтона, и не назвал конкретных мер, которые могут последовать. Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана, назвав ее "изоляцией беспрецедентного масштаба". Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что экономическая операция США будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. В МИД Ирана, в свою очередь, ответили, что задействует весь свой потенциал для противостояния экономическому давлению США, подчеркнув, что единственно верным выбором для Вашингтона остается диалог с иранским народом, основанный на взаимном уважении.
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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп, россия
Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
"Это зависит": Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях против России
Трамп не стал отвечать на вопрос о санкциях против России за ведение бизнеса с Ираном
ВАШИНГТОН, 27 Авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли Вашингтон принять меры против России за ведение бизнеса с Ираном.
"Ну, это зависит. Это зависит", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли он "наказывать" Россию за ведение бизнеса с Ираном.
Американский лидер не уточнил, от чего именно зависит решение Вашингтона, и не назвал конкретных мер, которые могут последовать.
Трамп
20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана
, назвав ее "изоляцией беспрецедентного масштаба". Глава американского минфина Скотт Бессент
заявлял, что экономическая операция США
будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику.
В МИД Ирана, в свою очередь, ответили, что задействует весь свой потенциал для противостояния экономическому давлению США, подчеркнув, что единственно верным выбором для Вашингтона остается диалог с иранским народом, основанный на взаимном уважении.
"Это бравада": в США признали провал политики Трампа