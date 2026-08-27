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ЦБ отозвал лицензию у "Цифровых решений"
ЦБ отозвал лицензию у "Цифровых решений" - 27.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ отозвал лицензию у "Цифровых решений"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Цифровые решения", сообщает регулятор. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:14+0300
2026-08-27T09:14+0300
2026-08-27T09:14+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Цифровые решения", сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Цифровые решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО РНКО "Цифровые решения" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Также данная РНКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает ЦБ.
"ООО РНКО "Цифровые решения" на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю", - указал регулятор.
Руководством и собственниками ООО РНКО "Цифровые решения" не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций, поясняют в Банке России. В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ отозвал лицензию у "Цифровых решений"
ЦБ отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации "Цифровые решения"
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Цифровые решения", сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Цифровые решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО РНКО "Цифровые решения" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Также данная РНКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает ЦБ.
"ООО РНКО "Цифровые решения" на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю", - указал регулятор.
Руководством и собственниками ООО РНКО "Цифровые решения" не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций, поясняют в Банке России. В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.