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ЦБ ограничил доступ к 11,8 тысячи ресурсов, принадлежащих нелегалам

ЦБ ограничил доступ к 11,8 тысячи ресурсов, принадлежащих нелегалам - 27.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ ограничил доступ к 11,8 тысячи ресурсов, принадлежащих нелегалам

Банк России в прошлом полугодии ограничил доступ более чем к 11,8 тысячи ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:37+0300

2026-08-27T12:37+0300

2026-08-27T12:37+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России в прошлом полугодии ограничил доступ более чем к 11,8 тысячи ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, говорится в материале регулятора "Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке". "В первом полугодии 2026 года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), были приняты следующие меры: ограничен доступ к более чем 11,8 тысячи ресурсов в сети интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид", - сообщили в ЦБ. Отмечается, что в прошлом полугодии возбуждено более 330 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 250 дел по статье за незаконное предоставление потребительских займов). Также за этот период принято более 450 иных мер реагирования.

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