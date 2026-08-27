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ЦБ: мошенники используют криптовалюты в 74% финансовых пирамид

ЦБ: мошенники используют криптовалюты в 74% финансовых пирамид - 27.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ: мошенники используют криптовалюты в 74% финансовых пирамид

Мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и псевдоинвестиции в первом полугодии использовали более 940 сайтов, 120 Telegram-каналов и свыше 2,5... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:01+0300

2026-08-27T13:01+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и псевдоинвестиции в первом полугодии использовали более 940 сайтов, 120 Telegram-каналов и свыше 2,5 тысяч страниц в социальных сетях, сообщил регулятор. "Субъектов с признаками финансовых пирамид и других псевдоинвестиционных проектов выявлено на 44% меньше, чем годом ранее... А для вовлечения в проекты в первом полугодии 2026 года организаторы использовали более 940 сайтов, 120 телеграм-каналов и свыше 2,5 тысяч страниц в социальных сетях", - говорится в материалах регулятора. Для привлечения средств более 74% пирамид использовали криптовалюты, остальные предпочитали иностранные платежные сервисы и наличные, уточняется там. Отмечается, что компании и проекты, нелегально привлекающие инвестиции, принимали деньги банковскими переводами, а продвигали себя через публикацию инвестиционных предложений на платформах объявлений и страницах в социальных сетях. При этом субъектов с признаками финансовых пирамид и других псевдоинвестиционных проектов выявлено на 44% меньше, чем годом ранее. "Большинство таких проектов не имели офисов и действовали исключительно в Интернете. Взаимодействие с клиентами происходило через соцсети, мессенджеры или по телефону. Чаще всего предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты, также остаются популярными и обещания гарантированного дохода от вложений в различные бизнесы, недвижимость и землю, драгоценные металлы, сырьевые товары", - говорится в релизе. Отдельные проекты для привлечения аудитории соцсетей использовали модную терминологию – например, предлагали инвестиции в деятельность дата-центров, предоставляющих мощности для майнинга криптовалют, в ИИ-стартапы, в покупку цифрового актива (токена), якобы привязанного к рыночным котировкам золота, добавили в регуляторе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, банки