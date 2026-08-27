Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/tsb-872728744.html
ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках
ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках - 27.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках
Банк России в первом полугодии внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:01+0300
2026-08-27T13:12+0300
финансы
россия
банки
банк россии
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872728744.jpg?1787825559
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных на такие кошельки, превысил 1 миллиард рублей, сообщает регулятор. За прошлое полугодие Банк России внес данные о 2,6 тысячи криптовалютных кошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для проведения цифрового комплаенса (для оценки риск-профиля клиента) и финансовых расследований. "Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более 1 миллиарда в рублевом эквиваленте", - говорится также в сообщении. Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в два раза, отмечает ЦБ. Такая динамика объясняется несколькими факторами. С одной стороны, более строгие требования к легальным кредиторам ограничивают доступ к заемным средствам для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки. Такая ситуация увеличивает спрос на рынке нелегального кредитования, соответственно, растет и предложение, поясняет регулятор. В основном такие предложения распространяются с использованием страниц и групп в соцсетях или через платформы объявлений, предупреждает ЦБ. Банк России стал использовать информацию Росреестра и судебных приставов для выявления скрытых схем нелегального кредитования под залог недвижимости – когда займы выдают физические лица и индивидуальные предприниматели, также сообщает регулятор.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россии, росреестр
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России, Росреестр
13:01 27.08.2026 (обновлено: 13:12 27.08.2026)
 
ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках

ЦБ в I полугодии внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных на такие кошельки, превысил 1 миллиард рублей, сообщает регулятор.
За прошлое полугодие Банк России внес данные о 2,6 тысячи криптовалютных кошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для проведения цифрового комплаенса (для оценки риск-профиля клиента) и финансовых расследований.
"Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более 1 миллиарда в рублевом эквиваленте", - говорится также в сообщении.
Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в два раза, отмечает ЦБ. Такая динамика объясняется несколькими факторами.
С одной стороны, более строгие требования к легальным кредиторам ограничивают доступ к заемным средствам для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки. Такая ситуация увеличивает спрос на рынке нелегального кредитования, соответственно, растет и предложение, поясняет регулятор.
В основном такие предложения распространяются с использованием страниц и групп в соцсетях или через платформы объявлений, предупреждает ЦБ.
Банк России стал использовать информацию Росреестра и судебных приставов для выявления скрытых схем нелегального кредитования под залог недвижимости – когда займы выдают физические лица и индивидуальные предприниматели, также сообщает регулятор.
 
ФинансыРОССИЯБанкиБанк РоссииРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала