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ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках

ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках - 27.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельках

Банк России в первом полугодии внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:01+0300

2026-08-27T13:01+0300

2026-08-27T13:12+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии внес данные о 2,6 тысячи нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных на такие кошельки, превысил 1 миллиард рублей, сообщает регулятор. За прошлое полугодие Банк России внес данные о 2,6 тысячи криптовалютных кошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для проведения цифрового комплаенса (для оценки риск-профиля клиента) и финансовых расследований. "Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более 1 миллиарда в рублевом эквиваленте", - говорится также в сообщении. Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в два раза, отмечает ЦБ. Такая динамика объясняется несколькими факторами. С одной стороны, более строгие требования к легальным кредиторам ограничивают доступ к заемным средствам для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки. Такая ситуация увеличивает спрос на рынке нелегального кредитования, соответственно, растет и предложение, поясняет регулятор. В основном такие предложения распространяются с использованием страниц и групп в соцсетях или через платформы объявлений, предупреждает ЦБ. Банк России стал использовать информацию Росреестра и судебных приставов для выявления скрытых схем нелегального кредитования под залог недвижимости – когда займы выдают физические лица и индивидуальные предприниматели, также сообщает регулятор.

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