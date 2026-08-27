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ЦБ сообщил о снижении числа псевдоброкеров на финансовом рынке

ЦБ сообщил о снижении числа псевдоброкеров на финансовом рынке - 27.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о снижении числа псевдоброкеров на финансовом рынке

Количество псевдоброкеров на финансовом рынке существенно снизилось относительно аналогичного периода прошлого года – их стало на 59% меньше, сообщил Банк... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:11+0300

2026-08-27T13:11+0300

2026-08-27T13:11+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Количество псевдоброкеров на финансовом рынке существенно снизилось относительно аналогичного периода прошлого года – их стало на 59% меньше, сообщил Банк России. "Существенно снизилось количество псевдоброкеров – на 59% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Меньше стало уникальных проектов – дополнительный анализ сайтов позволил объединять "дублирующие" проекты, даже с разными названиями", - говорится в материалах. По данным ЦБ, по-прежнему самая популярная вовлекающая услуга у таких проектов – это торговля криптовалютными парами. "Также участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу и игру на разнице курсов валют. Хотя на нелегальных форекс-дилеров пришлось более 60% от общего числа выявленных субъектов, сохраняется тенденция к снижению этой доли из-за охлаждения интереса к торговле валютными парами", - уточняется там. Регулятор отмечает, что большинство мошеннических проектов создаются преимущественно в международных доменных зонах (.com, .net) без локализации на конкретную страну, а сайты имеют встроенные языковые переводчики. "Создаются отдельные сайты, агрегирующие информацию о разных проектах для их совместного продвижения. На таких сайтах промоутеры публикуют обзоры доходности, составляют ренкинги проектов, делятся "удачными" стратегиями, создавая иллюзию активной деятельности псевдоброкеров", - добавляется там. А информация о таких проектах чаще всего распространяется в соцсетях и телеграм-каналах, но используются и холодные обзвоны, указывает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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