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ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже

ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже - 27.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже

Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи с использованием схем разгона цен на акции энергетической компании ОГК-2,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:50+0300

2026-08-27T13:50+0300

2026-08-27T13:50+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи с использованием схем разгона цен на акции энергетической компании ОГК-2, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО "Московская биржа" с акциями ПАО "ОГК-2", которые совершили Михайлов Константин Владимирович и Михайлова Анастасия Игоревна с использованием собственных торговых счетов. Клиенты неоднократно использовали стратегию разгона цен на ценные бумаги (pump and dump)", - сообщил ЦБ. Так, в прошлом году они приобретали акции, выставляя агрессивные заявки, что приводило к искусственному завышению стоимости ценных бумаг от уровня, который сформировался бы без таких сделок, а на пиковых значениях Михайловы продавали пакет акций, отмечает регулятор. Также они использовали обратную схему: за счет серий агрессивных продаж искусственно занижали стоимость акций и затем по сниженным ценам обратно покупали. Подобные схемы они использовали за торговую сессию неоднократно. Всего таким образом Михайловы совершили свыше 10 тысяч сделок с акциями на бирже. Все эти сделки приводили к всплескам волатильности цен на акции, увеличивая финансовые риски для других участников рынка, оценивает ЦБ. В отдельные торговые дни они также совершали сделки с акциями по предварительному соглашению между своими брокерскими счетами, что приводило к существенным отклонениям объема и цены торгов от уровня, который сформировался бы без таких сделок. Подобные действия относятся к манипулированию рынком, подчеркивает ЦБ. Константин и Анастасия Михайловы привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по их торговым счетам. "Банк России обращает внимание участников торгов на недопустимость участия в согласованных действиях, направленных на искажение справедливого ценообразования на организованных торгах, и совершения сделок по предварительному соглашению в режиме анонимных торгов", - заключается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, михайлов, банк россии