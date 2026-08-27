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ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже - 27.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже
ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже - 27.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже
Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи с использованием схем разгона цен на акции энергетической компании ОГК-2,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:50+0300
2026-08-27T13:50+0300
рынок
акции
торги
михайлов
банк россии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи с использованием схем разгона цен на акции энергетической компании ОГК-2, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО "Московская биржа" с акциями ПАО "ОГК-2", которые совершили Михайлов Константин Владимирович и Михайлова Анастасия Игоревна с использованием собственных торговых счетов. Клиенты неоднократно использовали стратегию разгона цен на ценные бумаги (pump and dump)", - сообщил ЦБ. Так, в прошлом году они приобретали акции, выставляя агрессивные заявки, что приводило к искусственному завышению стоимости ценных бумаг от уровня, который сформировался бы без таких сделок, а на пиковых значениях Михайловы продавали пакет акций, отмечает регулятор. Также они использовали обратную схему: за счет серий агрессивных продаж искусственно занижали стоимость акций и затем по сниженным ценам обратно покупали. Подобные схемы они использовали за торговую сессию неоднократно. Всего таким образом Михайловы совершили свыше 10 тысяч сделок с акциями на бирже. Все эти сделки приводили к всплескам волатильности цен на акции, увеличивая финансовые риски для других участников рынка, оценивает ЦБ. В отдельные торговые дни они также совершали сделки с акциями по предварительному соглашению между своими брокерскими счетами, что приводило к существенным отклонениям объема и цены торгов от уровня, который сформировался бы без таких сделок. Подобные действия относятся к манипулированию рынком, подчеркивает ЦБ. Константин и Анастасия Михайловы привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по их торговым счетам. "Банк России обращает внимание участников торгов на недопустимость участия в согласованных действиях, направленных на искажение справедливого ценообразования на организованных торгах, и совершения сделок по предварительному соглашению в режиме анонимных торгов", - заключается в сообщении.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
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рынок, акции, торги, михайлов, банк россии
Рынок, Акции, Торги, МИХАЙЛОВ, Банк России
13:50 27.08.2026
 
ЦБ выявил схемы разгона цен на акции ОГК-2 на Московской бирже

ЦБ установил факты манипулирования рынком с использованием схем разгона цен на акции ОГК-2

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи с использованием схем разгона цен на акции энергетической компании ОГК-2, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО "Московская биржа" с акциями ПАО "ОГК-2", которые совершили Михайлов Константин Владимирович и Михайлова Анастасия Игоревна с использованием собственных торговых счетов. Клиенты неоднократно использовали стратегию разгона цен на ценные бумаги (pump and dump)", - сообщил ЦБ.
Так, в прошлом году они приобретали акции, выставляя агрессивные заявки, что приводило к искусственному завышению стоимости ценных бумаг от уровня, который сформировался бы без таких сделок, а на пиковых значениях Михайловы продавали пакет акций, отмечает регулятор.
Также они использовали обратную схему: за счет серий агрессивных продаж искусственно занижали стоимость акций и затем по сниженным ценам обратно покупали.
Подобные схемы они использовали за торговую сессию неоднократно. Всего таким образом Михайловы совершили свыше 10 тысяч сделок с акциями на бирже. Все эти сделки приводили к всплескам волатильности цен на акции, увеличивая финансовые риски для других участников рынка, оценивает ЦБ.
В отдельные торговые дни они также совершали сделки с акциями по предварительному соглашению между своими брокерскими счетами, что приводило к существенным отклонениям объема и цены торгов от уровня, который сформировался бы без таких сделок.
Подобные действия относятся к манипулированию рынком, подчеркивает ЦБ.
Константин и Анастасия Михайловы привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по их торговым счетам.
"Банк России обращает внимание участников торгов на недопустимость участия в согласованных действиях, направленных на искажение справедливого ценообразования на организованных торгах, и совершения сделок по предварительному соглашению в режиме анонимных торгов", - заключается в сообщении.
 
РынокАкцииТоргиМИХАЙЛОВБанк России
 
 
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