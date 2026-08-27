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Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года

Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года - 27.08.2026, ПРАЙМ

Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в четверг утром растет, в ходе торгов достигла нового максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:44+0300

2026-08-27T09:44+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в четверг утром растет, в ходе торгов достигла нового максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 7,514 доллара за бушель. Максимально в четверг цена поднималась до 7,674 доллара - это самый высокий уровень с 25 июля 2023 года. Днем ранее показатель также обновил июльский рекорд. С начала месяца пшеница подорожала более чем на 17%.

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