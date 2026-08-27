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Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года
Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года - 27.08.2026, ПРАЙМ
Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в четверг утром растет, в ходе торгов достигла нового максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:44+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в четверг утром растет, в ходе торгов достигла нового максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 7,514 доллара за бушель.
Максимально в четверг цена поднималась до 7,674 доллара - это самый высокий уровень с 25 июля 2023 года. Днем ранее показатель также обновил июльский рекорд.
С начала месяца пшеница подорожала более чем на 17%.
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рынок, торги
Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года
Цена пшеницы на бирже в Чикаго достигла нового максимума с июля 2023 года
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в четверг утром растет, в ходе торгов достигла нового максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 7,514 доллара за бушель.
Максимально в четверг цена поднималась до 7,674 доллара - это самый высокий уровень с 25 июля 2023 года. Днем ранее показатель также обновил июльский рекорд.
С начала месяца пшеница подорожала более чем на 17%.