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Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт
Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт - 27.08.2026, ПРАЙМ
Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт
Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт и достигла очередного максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:01+0300
2026-08-27T12:01+0300
2026-08-27T12:01+0300
рынок
comex
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт и достигла очередного максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 90,6 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара.
С начала месяца показатель вырос на 4,6% и удерживается на уровне февральских максимумов примерно с середины августа.
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рынок, comex
Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт
Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт и достигла нового максимума с февраля
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт и достигла очередного максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 90,6 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара.
С начала месяца показатель вырос на 4,6% и удерживается на уровне февральских максимумов примерно с середины августа.