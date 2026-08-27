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Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт

Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт - 27.08.2026, ПРАЙМ

Цена фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт

Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт и достигла очередного максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:01+0300

2026-08-27T12:01+0300

2026-08-27T12:01+0300

рынок

comex

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 90 долларов за фунт и достигла очередного максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 90,6 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара. С начала месяца показатель вырос на 4,6% и удерживается на уровне февральских максимумов примерно с середины августа.

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рынок, comex