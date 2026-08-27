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Цена газа в Европе может превысить 1200 долларов зимой - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Цена газа в Европе может превысить 1200 долларов зимой
Цена газа в Европе может превысить 1200 долларов зимой - 27.08.2026, ПРАЙМ
Цена газа в Европе может превысить 1200 долларов зимой
Биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров зимой из-за проблем с заполнением хранилищ, сообщил телеканал CNBC. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:27+0300
2026-08-27T15:45+0300
газ
европа
азия
ормузский пролив
cnbc
ес
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров зимой из-за проблем с заполнением хранилищ, сообщил телеканал CNBC. "Европа испытывает трудности с наполнением хранилищ природного газа в преддверии зимы, что повышает риск того, что конкуренция с Азией за поставки подтолкнет цены выше 100 евро (около 117 долларов) за мегаватт-час", - говорится в материале. Цена в 117 долларов за мегаватт-час соответствует примерно 1200 долларам за тысячу кубометров. В частности, старший аналитик по акциям Morningstar Танкреде Фулоп (Tancrede Fulop) сообщил, что холодная зима в сочетании с продолжающимися ограничениями поставок может привести к росту цен до 90-120 евро за мегаватт-час, что при текущем курсе валют соответствует диапазону примерно в 1100-1450 долларов за тысячу кубометров. Евросоюз из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
европа
азия
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газ, европа, азия, ормузский пролив, cnbc, ес
Газ, ЕВРОПА, АЗИЯ, Ормузский пролив, CNBC, ЕС
15:27 27.08.2026 (обновлено: 15:45 27.08.2026)
 
Цена газа в Европе может превысить 1200 долларов зимой

CNBC: биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубов зимой

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров зимой из-за проблем с заполнением хранилищ, сообщил телеканал CNBC.
"Европа испытывает трудности с наполнением хранилищ природного газа в преддверии зимы, что повышает риск того, что конкуренция с Азией за поставки подтолкнет цены выше 100 евро (около 117 долларов) за мегаватт-час", - говорится в материале.
Цена в 117 долларов за мегаватт-час соответствует примерно 1200 долларам за тысячу кубометров.
В частности, старший аналитик по акциям Morningstar Танкреде Фулоп (Tancrede Fulop) сообщил, что холодная зима в сочетании с продолжающимися ограничениями поставок может привести к росту цен до 90-120 евро за мегаватт-час, что при текущем курсе валют соответствует диапазону примерно в 1100-1450 долларов за тысячу кубометров.
Евросоюз из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
 
ГазЕВРОПААЗИЯОрмузский проливCNBCЕС
 
 
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