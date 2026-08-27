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Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт

Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт - 27.08.2026, ПРАЙМ

Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт

Биржевые цены на хлопок в мире в четверг растут, превысив 90 центов за фунт впервые с начала апреля позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:10+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в четверг растут, превысив 90 центов за фунт впервые с начала апреля позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.41 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок увеличивается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 0,8997 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1983 долларов за тонну. При этом максимально в четверг показатель составил 0,9006 доллара за фунт, или 1985 долларов за тонну - выше 0,9 доллара впервые с 3 апреля 2024 года. С начала месяца хлопок подорожал на бирже на 10% после роста цены в июле на 6,5%. А с начала года его стоимость подскочила на 40%.

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