Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/tsena-872735916.html
Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт
Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт - 27.08.2026, ПРАЙМ
Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт
Биржевые цены на хлопок в мире в четверг растут, превысив 90 центов за фунт впервые с начала апреля позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:10+0300
2026-08-27T16:13+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872735916.jpg?1787836408
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в четверг растут, превысив 90 центов за фунт впервые с начала апреля позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.41 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок увеличивается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 0,8997 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1983 долларов за тонну. При этом максимально в четверг показатель составил 0,9006 доллара за фунт, или 1985 долларов за тонну - выше 0,9 доллара впервые с 3 апреля 2024 года. С начала месяца хлопок подорожал на бирже на 10% после роста цены в июле на 6,5%. А с начала года его стоимость подскочила на 40%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги
16:10 27.08.2026 (обновлено: 16:13 27.08.2026)
 
Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт

Цена на хлопок в мире превысила 90 центов за фунт впервые с апреля 2024 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в четверг растут, превысив 90 центов за фунт впервые с начала апреля позапрошлого года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.41 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок увеличивается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 0,8997 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1983 долларов за тонну. При этом максимально в четверг показатель составил 0,9006 доллара за фунт, или 1985 долларов за тонну - выше 0,9 доллара впервые с 3 апреля 2024 года.
С начала месяца хлопок подорожал на бирже на 10% после роста цены в июле на 6,5%. А с начала года его стоимость подскочила на 40%.
 
РынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала