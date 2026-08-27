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Центробанк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3%

Центробанк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3%

Банк Кореи (центробанк) в четверг повысил ставку рефинансирования до 3% с 2,75%, а также заметно увеличил прогноз роста ВВП на 2026-2027 годы, следует из... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:23+0300

2026-08-27T10:23+0300

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финансы

банки

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк Кореи (центробанк) в четверг повысил ставку рефинансирования до 3% с 2,75%, а также заметно увеличил прогноз роста ВВП на 2026-2027 годы, следует из сообщений регулятора. "Совет по монетарной политике Банка Кореи сегодня принял решение повысить базовую ставку на 25 базисных пунктов, с 2,75% до 3%", - говорится в итогах заседания центробанка. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В июле центробанк также повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,75% с 2,5%, что было первым повышением с января 2023 года. Так, регулятор ожидает, что инфляция в течение значительного времени будет оставаться выше его целевого уровня. Прогнозы инфляции были сохранены на отметках 2,7% на 2026 год и 2,3% - на 2027-й. ЦБ отметил и риски для финансовой стабильности. С другой стороны, центробанк отмечает, что продолжающийся рост экономики оказался сильнее ожидаемого за счет высокого экспорта и восстановления внутреннего спроса. Также он заметно повысил прогнозы роста ВВП: по итогам текущего года ожидает увеличения экономики на 3,3%, а в следующем - на 2,9%. В мае прогнозировался рост на 2,6% и 2,1% соответственно.

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