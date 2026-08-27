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ЦБ выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке - 27.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке
ЦБ выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке - 27.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке
Банк России в первом полугодии 2026 года выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке, что на 31% меньше, чем за аналогичный период... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:11+0300
2026-08-27T12:11+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2026 года выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил регулятор. "В январе-июне 2026 года Банк России выявил 2891 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и другие) с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в материалах.
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192
40
192
40
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5
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40
192
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
12:11 27.08.2026
 
ЦБ выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке

ЦБ выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке в I полугодии

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2026 года выявил 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности на финрынке, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил регулятор.
"В январе-июне 2026 года Банк России выявил 2891 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и другие) с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в материалах.
 
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