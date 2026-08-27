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Биржевые цены на арабику снижаются на 4%

Биржевые цены на арабику снижаются на 4% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику снижаются на 4%

Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг падают на 4%, до 7 562 долларов за тонну, следует из данных торгов. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:01+0300

2026-08-27T16:01+0300

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кофе

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг падают на 4%, до 7 562 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 15.42 мск стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на арабику опускается на 4,08% относительно предыдущего закрытия - до 3,43 доллара за фунт (около 7562 долларов за тонну). Цены на арабику снижаются третий торговый день подряд. При этом с начала августа этот сорт кофе подорожал на 3,2% и может продемонстрировать третий подряд месячный рост. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снижается на 1,06% - до 3 550 долларов за тонну.

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кофе