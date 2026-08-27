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Назван самый дорогой тур из России за рубеж этим летом
Назван самый дорогой тур из России за рубеж этим летом - 27.08.2026, ПРАЙМ
Назван самый дорогой тур из России за рубеж этим летом
Самым дорогим туром из России за рубеж этим летом оказалась недельная поездка пяти человек в Турцию: туристы заплатили за путешествие 4,7 миллиона рублей,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:22+0300
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турция
бодрум
анталья
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Самым дорогим туром из России за рубеж этим летом оказалась недельная поездка пяти человек в Турцию: туристы заплатили за путешествие 4,7 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в туроператоре Let's Fly (входит в Российский союз туриндустрии).
"Список самых дорогих туров, которые были проданы этим летом, возглавила поездка трех взрослых и двух детей на 7 дней в Бодрум в Турции в конце июля. Проживание в отеле 5 звезд "все включено". Стоимость тура 4,7 миллиона рублей", - сказали в туроператоре.
На втором месте – поездка четырех взрослых и одного ребенка в Анталью в июне на 15 дней. Стоимость путешествия составила 3,6 миллиона рублей. В тройку самых дорогих туров также вошла двухнедельная поездка четырех человек на Мальдивы – она обошлась туристам в 3,1 миллиона рублей.
В компании также рассказали о самых дорогих FIT-турах этого лета (полностью индивидуальные туры, которые подбираются под личные пожелания туриста).
Такой отдых в Турции на 12 ночей для пяти туристов в июле стоил 2,1 миллиона рублей, а путешествие на 15 дней на Мальдивы в июне - 1,9 миллиона рублей на четверых. "Китай на 15 ночей в июне - 1,5 миллиона на трех туристов", - сообщили в туроператоре.
В пятерку также вошли ОАЭ – июньский тур на шесть ночей обошелся трем туристам в 1,4 миллиона рублей, и Черногория - 10 ночей за 1,36 миллиона рублей на троих.
В свою очередь директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев беседе с РИА Новости поделился, что в компании самый дорогой тур этим летом был продан за 3,1 миллиона рублей - в турецкий Кемер на 14 дней. А прошлым летом самым роскошным туром стала поездка в турецкий Белек из Москвы за 2,8 миллиона рублей.
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туризм, бизнес, россия, турция, бодрум, анталья, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Бодрум, Анталья, Российский союз туриндустрии
Назван самый дорогой тур из России за рубеж этим летом
Let's Fly: туры из России в Турцию стоили 4,7 миллиона рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Самым дорогим туром из России за рубеж этим летом оказалась недельная поездка пяти человек в Турцию: туристы заплатили за путешествие 4,7 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в туроператоре Let's Fly (входит в Российский союз туриндустрии).
"Список самых дорогих туров, которые были проданы этим летом, возглавила поездка трех взрослых и двух детей на 7 дней в Бодрум в Турции в конце июля. Проживание в отеле 5 звезд "все включено". Стоимость тура 4,7 миллиона рублей", - сказали в туроператоре.
На втором месте – поездка четырех взрослых и одного ребенка в Анталью в июне на 15 дней. Стоимость путешествия составила 3,6 миллиона рублей. В тройку самых дорогих туров также вошла двухнедельная поездка четырех человек на Мальдивы – она обошлась туристам в 3,1 миллиона рублей.
В компании также рассказали о самых дорогих FIT-турах этого лета (полностью индивидуальные туры, которые подбираются под личные пожелания туриста).
Такой отдых в Турции на 12 ночей для пяти туристов в июле стоил 2,1 миллиона рублей, а путешествие на 15 дней на Мальдивы в июне - 1,9 миллиона рублей на четверых. "Китай на 15 ночей в июне - 1,5 миллиона на трех туристов", - сообщили в туроператоре.
В пятерку также вошли ОАЭ – июньский тур на шесть ночей обошелся трем туристам в 1,4 миллиона рублей, и Черногория - 10 ночей за 1,36 миллиона рублей на троих.
В свою очередь директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев беседе с РИА Новости поделился, что в компании самый дорогой тур этим летом был продан за 3,1 миллиона рублей - в турецкий Кемер на 14 дней. А прошлым летом самым роскошным туром стала поездка в турецкий Белек из Москвы за 2,8 миллиона рублей.