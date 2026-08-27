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Турпоток из Вьетнама в Россию за полгода вырос на 21,4%

Турпоток из Вьетнама в Россию за полгода вырос на 21,4% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Турпоток из Вьетнама в Россию за полгода вырос на 21,4%

Туристический поток из Вьетнама в Россию за первое полугодие 2026 года вырос на 21,4%, а из России во Вьетнам - почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:15+0300

2026-08-27T14:15+0300

2026-08-27T14:15+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из Вьетнама в Россию за первое полугодие 2026 года вырос на 21,4%, а из России во Вьетнам - почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер провел рабочую встречу с послом Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоем. Обсуждалось сотрудничество стран в различных сферах, включая туризм, торговлю и финансовый сектор. "В этом году за полгода турпоток из Вьетнама в Россию вырос на 21,4%. В 2026 году Вьетнам за 6 месяцев посетило более 863 тысяч россиян – почти в 1,5 раза больше, чем за прошлый год", - говорится в сообщении. Вице-премьер также отметил прогресс в развитии финансово-банковских отношений между странами: так, для российских туристов во Вьетнаме запущены платежи по QR-коду. Чернышенко подчеркнул, что по итогам 2025 года количество туристов из Вьетнама в Россию увеличилось на 35,7%. "Положительно повлияло увеличение количества рейсов и расширение географии полетов, также гражданам Вьетнама доступна электронная виза", - отметил он. В аппарате напомнили, что в 2025 году дополнительно был запущен 31 рейс по 15 новым маршрутам во вьетнамские города Нячанг, Ханой, Хошимин, а также на остров Фукуок.

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, дмитрий чернышенко