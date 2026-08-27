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Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей
Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей
Чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 11,9 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,6 миллиарда рублей год... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:49+0300
2026-08-27T15:49+0300
2026-08-27T15:50+0300
бизнес
финансы
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 11,9 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,6 миллиарда рублей год назад, сообщается в отчете компании. Выручка снизилась на 7,9% и составила 236,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – на 32,9% - до 34,2 миллиарда рублей, операционная прибыль – в 113 раз – до 284,4 миллиона рублей. В состав группы компаний "Трансмашхолдинг" входит материнская компания АО "ТМХ" и ее дочерние и контролируемые компании. Основной деятельностью группы компаний "ТМХ" является разработка и производство подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения, говорится в отчете. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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бизнес, финансы, трансмашхолдинг
Бизнес, Финансы, Трансмашхолдинг
Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей
Чистый убыток ТМХ по МСФО в I полугодии составил 11,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 11,9 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,6 миллиарда рублей год назад, сообщается в отчете компании.
Выручка снизилась на 7,9% и составила 236,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – на 32,9% - до 34,2 миллиарда рублей, операционная прибыль – в 113 раз – до 284,4 миллиона рублей.
В состав группы компаний "Трансмашхолдинг" входит материнская компания АО "ТМХ" и ее дочерние и контролируемые компании. Основной деятельностью группы компаний "ТМХ" является разработка и производство подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения, говорится в отчете.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.