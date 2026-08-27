https://1prime.ru/20260827/ubytok-872735215.html

Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей

Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток ТМХ за первое полугодие составил 11,9 миллиарда рублей

Чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 11,9 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,6 миллиарда рублей год... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:49+0300

2026-08-27T15:49+0300

2026-08-27T15:50+0300

бизнес

финансы

трансмашхолдинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872735215.jpg?1787835026

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 11,9 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,6 миллиарда рублей год назад, сообщается в отчете компании. Выручка снизилась на 7,9% и составила 236,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – на 32,9% - до 34,2 миллиарда рублей, операционная прибыль – в 113 раз – до 284,4 миллиона рублей. В состав группы компаний "Трансмашхолдинг" входит материнская компания АО "ТМХ" и ее дочерние и контролируемые компании. Основной деятельностью группы компаний "ТМХ" является разработка и производство подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения, говорится в отчете. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, трансмашхолдинг