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Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30%
Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30%
Чистый убыток лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (входит в АФК "Система") по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - до 15,263 миллиарда рублей с... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:41+0300
2026-08-27T16:41+0300
2026-08-27T16:54+0300
финансы
бизнес
сегежа групп
афк "система"
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (входит в АФК "Система") по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - до 15,263 миллиарда рублей с 21,765 миллиарда рублей в прошлом году, следует из отчета компании. Выручка по итогам полугодия снизилась на 15,3%, до 37,984 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 13,1%, до 31,825 миллиарда рублей. Операционный убыток в январе-июне упал почти в 2 раза - до 5,314 миллиарда рублей с 10,288 миллиарда рублей за тот же период прошлого года. "Сегежа Групп" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания представлена на рынках более чем 45 стран.
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финансы, бизнес, сегежа групп, афк "система"
Финансы, Бизнес, Сегежа Групп, АФК "Система"
Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30%
"Сегежа Групп" в первом полугодии снизила чистый убыток по МСФО на 30%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (входит в АФК "Система") по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - до 15,263 миллиарда рублей с 21,765 миллиарда рублей в прошлом году, следует из отчета компании.
Выручка по итогам полугодия снизилась на 15,3%, до 37,984 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 13,1%, до 31,825 миллиарда рублей.
Операционный убыток в январе-июне упал почти в 2 раза - до 5,314 миллиарда рублей с 10,288 миллиарда рублей за тот же период прошлого года.
"Сегежа Групп" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания представлена на рынках более чем 45 стран.