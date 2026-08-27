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Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30%

Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Сегежа Групп" по МСФО в первом полугодии снизился на 30%

Чистый убыток лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (входит в АФК "Система") по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - до 15,263 миллиарда рублей с... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:41+0300

2026-08-27T16:41+0300

2026-08-27T16:54+0300

финансы

бизнес

сегежа групп

афк "система"

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (входит в АФК "Система") по МСФО в первом полугодии снизился на 30% - до 15,263 миллиарда рублей с 21,765 миллиарда рублей в прошлом году, следует из отчета компании. Выручка по итогам полугодия снизилась на 15,3%, до 37,984 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 13,1%, до 31,825 миллиарда рублей. Операционный убыток в январе-июне упал почти в 2 раза - до 5,314 миллиарда рублей с 10,288 миллиарда рублей за тот же период прошлого года. "Сегежа Групп" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания представлена на рынках более чем 45 стран.

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финансы, бизнес, сегежа групп, афк "система"