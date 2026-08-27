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На Украине назвали размер госдолга на одного жителя
На Украине назвали размер госдолга на одного жителя - 27.08.2026, ПРАЙМ
На Украине назвали размер госдолга на одного жителя
Размер государственного долга на одного жителя Украины составляет почти 8,5 тысяч долларов, следует из статистических данных, которые проанализировало РИА... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T06:49+0300
2026-08-27T06:49+0300
2026-08-27T06:49+0300
финансы
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украина
запад
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Размер государственного долга на одного жителя Украины составляет почти 8,5 тысяч долларов, следует из статистических данных, которые проанализировало РИА Новости.
По данным министерства финансов Украины, государственный долг страны на данный момент составляет 211,6 миллиарда долларов.
"По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины.
В начале мая министр социальной политики Украины Денис Улютин заявил, что численность населения, проживающего на подконтрольной Украине территории, составляет 22-25 миллионов человек.
Таким образом, каждый житель Украины должен 8,46 тысячи долларов при численности населения в 25 миллионов человек.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
На Украине назвали размер госдолга на одного жителя
Минфин Украины: государственный долг на одного жителя составляет почти 8,5 тысячи долларов
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Размер государственного долга на одного жителя Украины составляет почти 8,5 тысяч долларов, следует из статистических данных, которые проанализировало РИА Новости.
По данным министерства финансов Украины, государственный долг страны на данный момент составляет 211,6 миллиарда долларов.
"По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины.
В начале мая министр социальной политики Украины Денис Улютин заявил, что численность населения, проживающего на подконтрольной Украине территории, составляет 22-25 миллионов человек.
Таким образом, каждый житель Украины должен 8,46 тысячи долларов при численности населения в 25 миллионов человек.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.