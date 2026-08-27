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"Дыра в бюджете": Кулеба предрек большие сложности экономике Украины - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Дыра в бюджете": Кулеба предрек большие сложности экономике Украины
"Дыра в бюджете": Кулеба предрек большие сложности экономике Украины - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Дыра в бюджете": Кулеба предрек большие сложности экономике Украины
Экономику Украины ждут большие сложности из-за проблем с экспортом агропродукции, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:56+0300
2026-08-27T22:56+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Экономику Украины ждут большие сложности из-за проблем с экспортом агропродукции, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны. "У нас будут сложности большие с экономикой, потому что у нас просел сельскохозяйственный экспорт. Это значит, что экспортеры не привезут наличку в страну не заплатят налоги. О дыре в бюджете вы слышали. Откуда эту дыру закрывать пока не понятно", - сказал Кулеба на своем YouTube-канале. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов Украины. В очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало семь суток.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, дмитрий кулеба
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
22:56 27.08.2026
 
"Дыра в бюджете": Кулеба предрек большие сложности экономике Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о больших проблемах с экспортом агропродукции

© Фото : President Of UkraineДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© Фото : President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Экономику Украины ждут большие сложности из-за проблем с экспортом агропродукции, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.
"У нас будут сложности большие с экономикой, потому что у нас просел сельскохозяйственный экспорт. Это значит, что экспортеры не привезут наличку в страну не заплатят налоги. О дыре в бюджете вы слышали. Откуда эту дыру закрывать пока не понятно", - сказал Кулеба на своем YouTube-канале.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
В начале августа украинская ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов Украины. В очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало семь суток.
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Сельское хозяйствоМировая экономикаУКРАИНАДмитрий Кулеба
 
 
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