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Узбекистан в январе-июне увеличил экспорт овощей и фруктов на 3%

Узбекистан в январе-июне увеличил экспорт овощей и фруктов на 3% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан в январе-июне увеличил экспорт овощей и фруктов на 3%

Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил экспорт овощей и фруктов на 3%, до 872,9 миллиона долларов, на зарубежные рынки было поставлено 1,087 миллиона тонн... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:58+0300

2026-08-27T11:58+0300

2026-08-27T11:58+0300

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил экспорт овощей и фруктов на 3%, до 872,9 миллиона долларов, на зарубежные рынки было поставлено 1,087 миллиона тонн такой продукции, сообщает национальный комитет по статистике республики. "В январе-июне 2026 года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 086,7 тысячи тонн плодоовощной продукции на сумму 872,9 миллиона долларов. Объем экспорта плодоовощной продукции увеличился на 8,5 тысячи тонн по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Стоимость экспорта выросла на 3%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. В частности, поставки овощей составили 504,3 тысячи тонн, фруктов и ягод - 158,5 тысячи тонн, арбузов и дынь - 128,6 тысячи тонн. Динамика и география поставок не раскрывается. Ранее министерство сельского хозяйства республики сообщало, что Узбекистан и Россия в январе-июле текущего года увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%, до 1,55 миллиарда долларов. Россия входит в основные рынки сбыта узбекистанских овощей, фруктов, ягод.

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