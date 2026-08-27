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Веб-версию "Макса" установили более десяти миллионов пользователей

Веб-версию "Макса" установили более десяти миллионов пользователей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Веб-версию "Макса" установили более десяти миллионов пользователей

Более 10 миллионов пользователей устройств Apple установили мобильную веб-версию национальной платформы "Макс" на экран "Домой", рассказали в пресс-службе... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:18+0300

2026-08-27T14:18+0300

2026-08-27T14:18+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Более 10 миллионов пользователей устройств Apple установили мобильную веб-версию национальной платформы "Макс" на экран "Домой", рассказали в пресс-службе компании. "Более 10 миллионов пользователей устройств Apple установили мобильную веб-версию мессенджера на экран "Домой". Таким образом пользователи могут подключить уведомления и получить доступ к последним обновлениям "Макса": созданию публичных каналов, просмотрам историй и комментированию постов", - говорится в сообщении компании. Чтобы установить веб-версию платформы на домашний экран смартфона, напомнили там, необходимо отрыть "Макс" в браузере Safari, нажать на три точки в нижней части экрана, выбрать "Поделиться" и "Показать больше", нажать "Добавить на экран "Домой" и подтвердить. После того как на экране появится иконка мессенджера, пользователь сможет включить уведомления о новых сообщениях и звонках. Для этого достаточно авторизоваться в "Максе" и выбрать "Разрешить" во всплывающем окне. При нажатии на новое уведомление на iPhone система автоматически перенаправит пользователя в приложение, если оно установлено на устройстве. Если приложения нет - откроется веб-версия. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple