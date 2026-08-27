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В VK рассказали, сколько россиян покупают вещи на ресейл-площадках

В VK рассказали, сколько россиян покупают вещи на ресейл-площадках - 27.08.2026, ПРАЙМ

В VK рассказали, сколько россиян покупают вещи на ресейл-площадках

Каждый четвертый житель крупных городов в России покупает вещи на ресейл-площадках, еще четверть - не делали этого, но готовы попробовать, рассказали РИА... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:57+0300

2026-08-27T10:57+0300

2026-08-27T10:57+0300

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общество

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Каждый четвертый житель крупных городов в России покупает вещи на ресейл-площадках, еще четверть - не делали этого, но готовы попробовать, рассказали РИА Новости в компании VK. "VK изучила отношение жителей крупных городов к ресейлу, повторному использованию одежды и вещам с историей. Каждый четвертый участник исследования уже покупает одежду на ресейл-площадках, еще 25% пока не делали этого, но готовы попробовать", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек. В компании отметили, что основными каналами покупки одежды остаются маркетплейсы и торговые центры - ими пользуются 65% и 60% опрошенных соответственно. При этом отношение к ресейлу заметно зависит от возраста. Наиболее активно покупать вещи готовы участники 25-34 лет, тогда как среди аудитории 46-55 лет 46% не планируют этого делать. Участники 18-24 лет также пока реже выбирают подобный формат. Отмечается, что главными причинами покупки вещей "с рук" и на барахолках стали возможность сэкономить и найти вещь, которой уже нет в продаже. Также россияне обращаются к подобным площадкам, чтобы найти редкие или винтажные вещи. При выборе одежды в целом цена остается одним из ключевых критериев. Для аудитории 25-55 лет именно она чаще всего определяет выбор. У участников 18-24 лет на первом месте качество - его отметили 53%, затем идут бренд, цена, соответствие модным тенденциям и экологичность. Интерес к вещам с историей проявляется и в готовности приобретать предметы, принадлежавшие известным людям. Примерно 38% участников исследования заинтересованы в такой покупке: 16% ответили утвердительно, еще 22% - скорее утвердительно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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