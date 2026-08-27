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ВКС используют Су-35С для разведки позиций противника - 27.08.2026, ПРАЙМ
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ВКС используют Су-35С для разведки позиций противника
ВКС используют Су-35С для разведки позиций противника - 27.08.2026, ПРАЙМ
ВКС используют Су-35С для разведки позиций противника
Истребители Су-35С используются в ходе спецоперации для разведки позиций противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:16+0300
2026-08-27T08:16+0300
россия
комсомольск-на-амуре
ростех
вкс
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Истребители Су-35С используются в ходе спецоперации для разведки позиций противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик этого самолета Воздушно-космических сил России. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования. "Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения", - приводит слова летчика пресс-служба "Ростеха". Он добавил, что Су-35С - это маневренный многофункциональный истребитель, который работает без нареканий, экипажу удобно им управлять. Отмечается, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
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россия, комсомольск-на-амуре, ростех, вкс
РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Ростех, ВКС
08:16 27.08.2026
 
ВКС используют Су-35С для разведки позиций противника

"Ростех": Су-35С используются для разведки позиций противника на значительной глубине

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Истребители Су-35С используются в ходе спецоперации для разведки позиций противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик этого самолета Воздушно-космических сил России.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования.
"Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения", - приводит слова летчика пресс-служба "Ростеха".
Он добавил, что Су-35С - это маневренный многофункциональный истребитель, который работает без нареканий, экипажу удобно им управлять.
Отмечается, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
 
РОССИЯКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕРостехВКС
 
 
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