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Власти Армении разрешили перенос мемориала героям ВОВ в Артике

Власти Армении разрешили перенос мемориала героям ВОВ в Артике - 27.08.2026, ПРАЙМ

Власти Армении разрешили перенос мемориала героям ВОВ в Артике

Правительство Армении на заседании в четверг дало разрешение на перенос мемориала героям Великой Отечественной войны в городе Артик Ширакской области; против... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:45+0300

2026-08-27T10:45+0300

2026-08-27T10:45+0300

общество

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг дало разрешение на перенос мемориала героям Великой Отечественной войны в городе Артик Ширакской области; против этого решения протестовала оппозиция. "В соответствии с законом "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды" правительство Республики Армения постановляет разрешить перенос памятника республиканского значения "Мемориал павшим во Второй мировой войне", расположенного на площади Свободы города Артик (в 100 километрах от Еревана - ред.)", - говорится в постановлении, проект которого представила министр образования, науки, культур и спорта Жанна Андреасян. В обоснованиях к постановлению отмечается, что "для обеспечения материальной сохранности памятника монументального искусства, посвященного жертвам Великой Отечественной войны, возникла необходимость его переноса в среду, доступную для общественности, обеспечивающую благоприятные условия для визуального восприятия". Проектом предлагается переместить мемориал в Парк Дружбы, проведя капитальные ремонтные работы "Данная территория будет благоустроена и станет более комфортной, с большей площадью для посещения. В результате парк будет благоустроен и расширен, а перемещаемая мемориальная стена будет восстановлена в своем прежнем историческом виде. Перемещение памятника будет способствовать сохранению и архитектурного наследия и историко-культурной среды города Артик", - говорится в обоснованиях. Между тем, ранее бывший депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Мелконян сообщил, что власти армянского города Артик собираются демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны, и они уже получили положительное заключение министерства образования, науки, культуры и спорта. По его словам, на протяжении десятилетий памятник являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма, а руководство города приняло решение о его переносе без общественных обсуждений, без уведомления жителей города, без каких-либо четких правовых оснований. Мелконян назвал эти действия системной атакой на историческую память, армянско-российские союзнические отношения, символы победы соотечественников. В декабре минувшего года представитель оппозиционного блока "Мать-Армения" Дереник Малхасян заявил РИА Новости, что мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны, был построен в 1965 году и считается памятником республиканского значения. По его словам, неизвестно, как после демонтажа можно будет восстановить все на новом месте. По его мнению, никаких причин для переноса мемориала нет: он очень красивый, гармонично вписывается в среду, очень удачный памятник, никак не мешает общему виду площади, не создает никаких градостроительных проблем.

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общество , армения, ереван