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Британия не стала сокращать сроки усиления киберзащиты малых электростанций - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Британия не стала сокращать сроки усиления киберзащиты малых электростанций
Британия не стала сокращать сроки усиления киберзащиты малых электростанций - 27.08.2026, ПРАЙМ
Британия не стала сокращать сроки усиления киберзащиты малых электростанций
Правительство Великобритании отказалось переносить внедрение новых стандартов кибербезопасности для малых электростанций, несмотря на призывы парламентариев... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:40+0300
2026-08-27T16:53+0300
великобритания
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ЛОНДОН, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство Великобритании отказалось переносить внедрение новых стандартов кибербезопасности для малых электростанций, несмотря на призывы парламентариев ускорить процесс, сообщает газета Guardian со ссылкой на правительственные документы. "Собственный план правительства по ужесточению базовых стандартов кибербезопасности для малых британских электростанций не будет введен в действие до конца 2030 года, что вызывает опасения по поводу неприемлемого риска для национальной безопасности", – отмечается в материале. Ранее в июле инцидент в сфере кибербезопасности привел к четырехдневной остановке газовой станции. Однако взлом не изменил график правительства: ужесточение требований запланировано на конец 2030 года. Власти отклонили призывы ускорить процесс, сообщает газета. В Великобритании существуют сотни небольших газовых электростанций, подключенных к локальным электросетям. Они используются периодически для увеличения выработки электроэнергии в периоды дефицита.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:40 27.08.2026 (обновлено: 16:53 27.08.2026)
 
Британия не стала сокращать сроки усиления киберзащиты малых электростанций

Guardian: в Британии отказались сокращать сроки усиления киберзащиты малых электростанций

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ЛОНДОН, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство Великобритании отказалось переносить внедрение новых стандартов кибербезопасности для малых электростанций, несмотря на призывы парламентариев ускорить процесс, сообщает газета Guardian со ссылкой на правительственные документы.
"Собственный план правительства по ужесточению базовых стандартов кибербезопасности для малых британских электростанций не будет введен в действие до конца 2030 года, что вызывает опасения по поводу неприемлемого риска для национальной безопасности", – отмечается в материале.
Ранее в июле инцидент в сфере кибербезопасности привел к четырехдневной остановке газовой станции. Однако взлом не изменил график правительства: ужесточение требований запланировано на конец 2030 года. Власти отклонили призывы ускорить процесс, сообщает газета.
В Великобритании существуют сотни небольших газовых электростанций, подключенных к локальным электросетям. Они используются периодически для увеличения выработки электроэнергии в периоды дефицита.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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