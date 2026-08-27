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Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику - 27.08.2026, ПРАЙМ
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику
Родителям необходимо перед началом учебного года правильно настроить свет школьнику, для этого рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:29+0300
2026-08-27T09:29+0300
2026-08-27T09:29+0300
общество
здоровье
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Родителям необходимо перед началом учебного года правильно настроить свет школьнику, для этого рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши на высоте 40-45 сантиметров над столешницей, рассказала РИА Новости врач офтальмологического центра "Зрение" Веста Майорова.
"Родители обычно проверяют высоту стула и расстояние до тетради, а свет ставят по остаточному принципу. Между тем именно освещение решает, дотянет ли ребенок до конца уроков без рези в глазах и головной боли", - сказала она.
"Рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши, на высоте 40–45 сантиметров над столешницей и выбрать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе", - указала врач.
Майорова уточнила, что глазам нужны два уровня освещения одновременно: общий верхний и местный на столе. Если в комнате горит только настольная лампа, вокруг светового пятна остается полумрак. Зрачок меняет диаметр каждый раз, когда ребенок переводит взгляд с тетради на стену или экран, и эта постоянная перестройка дает к вечеру тяжесть в надбровьях, резь и ощущение песка под веками.
Врач отметила, что родителям стоит обратить внимание и на место, где стоит лампа. Кисть правши, лежащая на строке, отбрасывает тень на текст, и ребенок наклоняется ближе к тетради. Расстояние до листа сокращается до 20–25 сантиметров вместо положенных 33–40, а нагрузка на глаза растет, прокомментировала она.
Офтальмолог рекомендует не забывать о дневной прогулке. По ее словам, регулярное время на открытом воздухе сдерживает развитие близорукости у школьников. Однако, если после наладки освещения и перерывов каждые 30-40 минут, ребенок все равно жалуется на проблемы с глазами, необходимо обратиться к врачам.
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общество , здоровье
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику
Врач Майорова посоветовала поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Родителям необходимо перед началом учебного года правильно настроить свет школьнику, для этого рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши на высоте 40-45 сантиметров над столешницей, рассказала РИА Новости врач офтальмологического центра "Зрение" Веста Майорова.
"Родители обычно проверяют высоту стула и расстояние до тетради, а свет ставят по остаточному принципу. Между тем именно освещение решает, дотянет ли ребенок до конца уроков без рези в глазах и головной боли", - сказала она.
"Рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши, на высоте 40–45 сантиметров над столешницей и выбрать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе", - указала врач.
Майорова уточнила, что глазам нужны два уровня освещения одновременно: общий верхний и местный на столе. Если в комнате горит только настольная лампа, вокруг светового пятна остается полумрак. Зрачок меняет диаметр каждый раз, когда ребенок переводит взгляд с тетради на стену или экран, и эта постоянная перестройка дает к вечеру тяжесть в надбровьях, резь и ощущение песка под веками.
Врач отметила, что родителям стоит обратить внимание и на место, где стоит лампа. Кисть правши, лежащая на строке, отбрасывает тень на текст, и ребенок наклоняется ближе к тетради. Расстояние до листа сокращается до 20–25 сантиметров вместо положенных 33–40, а нагрузка на глаза растет, прокомментировала она.
Офтальмолог рекомендует не забывать о дневной прогулке. По ее словам, регулярное время на открытом воздухе сдерживает развитие близорукости у школьников. Однако, если после наладки освещения и перерывов каждые 30-40 минут, ребенок все равно жалуется на проблемы с глазами, необходимо обратиться к врачам.