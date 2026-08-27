Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/vrach-872720253.html
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику - 27.08.2026, ПРАЙМ
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику
Родителям необходимо перед началом учебного года правильно настроить свет школьнику, для этого рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:29+0300
2026-08-27T09:29+0300
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872720253.jpg?1787812153
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Родителям необходимо перед началом учебного года правильно настроить свет школьнику, для этого рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши на высоте 40-45 сантиметров над столешницей,  рассказала РИА Новости врач офтальмологического центра "Зрение" Веста Майорова. "Родители обычно проверяют высоту стула и расстояние до тетради, а свет ставят по остаточному принципу. Между тем именно освещение решает, дотянет ли ребенок до конца уроков без рези в глазах и головной боли", - сказала она. "Рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши, на высоте 40–45 сантиметров над столешницей и выбрать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе", - указала врач. Майорова уточнила, что глазам нужны два уровня освещения одновременно: общий верхний и местный на столе. Если в комнате горит только настольная лампа, вокруг светового пятна остается полумрак. Зрачок меняет диаметр каждый раз, когда ребенок переводит взгляд с тетради на стену или экран, и эта постоянная перестройка дает к вечеру тяжесть в надбровьях, резь и ощущение песка под веками. Врач отметила, что родителям стоит обратить внимание и на место, где стоит лампа. Кисть правши, лежащая на строке, отбрасывает тень на текст, и ребенок наклоняется ближе к тетради. Расстояние до листа сокращается до 20–25 сантиметров вместо положенных 33–40, а нагрузка на глаза растет, прокомментировала она. Офтальмолог рекомендует не забывать о дневной прогулке. По ее словам, регулярное время на открытом воздухе сдерживает развитие близорукости у школьников. Однако, если после наладки освещения и перерывов каждые 30-40 минут, ребенок все равно жалуется на проблемы с глазами, необходимо обратиться к врачам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье
Общество , Здоровье
09:29 27.08.2026
 
Врач рассказала, как правильно настроить свет школьнику

Врач Майорова посоветовала поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Родителям необходимо перед началом учебного года правильно настроить свет школьнику, для этого рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши на высоте 40-45 сантиметров над столешницей,  рассказала РИА Новости врач офтальмологического центра "Зрение" Веста Майорова.
"Родители обычно проверяют высоту стула и расстояние до тетради, а свет ставят по остаточному принципу. Между тем именно освещение решает, дотянет ли ребенок до конца уроков без рези в глазах и головной боли", - сказала она.
"Рекомендуется поставить настольную лампу слева для правши и справа для левши, на высоте 40–45 сантиметров над столешницей и выбрать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе", - указала врач.
Майорова уточнила, что глазам нужны два уровня освещения одновременно: общий верхний и местный на столе. Если в комнате горит только настольная лампа, вокруг светового пятна остается полумрак. Зрачок меняет диаметр каждый раз, когда ребенок переводит взгляд с тетради на стену или экран, и эта постоянная перестройка дает к вечеру тяжесть в надбровьях, резь и ощущение песка под веками.
Врач отметила, что родителям стоит обратить внимание и на место, где стоит лампа. Кисть правши, лежащая на строке, отбрасывает тень на текст, и ребенок наклоняется ближе к тетради. Расстояние до листа сокращается до 20–25 сантиметров вместо положенных 33–40, а нагрузка на глаза растет, прокомментировала она.
Офтальмолог рекомендует не забывать о дневной прогулке. По ее словам, регулярное время на открытом воздухе сдерживает развитие близорукости у школьников. Однако, если после наладки освещения и перерывов каждые 30-40 минут, ребенок все равно жалуется на проблемы с глазами, необходимо обратиться к врачам.
 
ОбществоЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала