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ВТБ назвал портрет типичного держателя кредитной карты

ВТБ назвал портрет типичного держателя кредитной карты - 27.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ назвал портрет типичного держателя кредитной карты

Типичный держатель кредитной карты - человек в возрасте 35-44 лет, при этом и мужчины, и женщины пользуются картами в равной степени, рассказали РИА Новости в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:22+0300

2026-08-27T08:22+0300

2026-08-27T08:33+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Типичный держатель кредитной карты - человек в возрасте 35-44 лет, при этом и мужчины, и женщины пользуются картами в равной степени, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "По статистике ВТБ, типичный держатель кредитной карты - человек в возрасте 35-44 лет. Мужчины и женщины пользуются картами в равной степени. При этом молодежь до 24 лет - самая малочисленная аудитория, всего 3% держателей", - рассказали в банке. Отмечается, что чаще всего картой расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за товары для дома, а самые крупные траты совершаются в категориях "путешествия", "электроника" и "здоровье". По итогам семи месяцев 2026 года ВТБ выдал более 516 тысяч кредитных карт - на 48% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом все больше клиентов используют их не как способ "перехватить до зарплаты", а как инструмент для повседневных расходов с кешбэком и возможностью перевода покупок в рассрочку, отмечают в банке. В топ-10 категорий по числу транзакций после супермаркетов, кафе и ресторанов и товаров для дома также входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства. "По размеру среднего чека картина зеркальная: самые крупные расходы - в категории турагентства, электроника и здоровье; самые низкие – в супермаркетах, кафе и ресторанах и аптеках", - также говорится в сообщении. Все более востребованным становится рефинансирование кредитных карт: число подобных сделок в ВТБ в годовом выражении выросло почти вдвое, подытожили в банке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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