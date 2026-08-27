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ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей, заявил Мишустин - 27.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей, заявил Мишустин
ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей, заявил Мишустин - 27.08.2026, ПРАЙМ
ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей, заявил Мишустин
Российская экономика в первом полугодии продолжила рост, достигнув 102 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:28+0300
2026-08-27T16:39+0300
россия
финансы
экономика
ввп
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская экономика в первом полугодии продолжила рост, достигнув 102 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки существующим вызовам российская экономика продолжает развиваться. В целом за январь-июнь динамика валового внутреннего продукта осталась положительной - 0,6%. В номинальном выражении он приблизился к 102 триллионам рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
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россия, финансы, ввп, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Экономика, ВВП, Михаил Мишустин
16:28 27.08.2026 (обновлено: 16:39 27.08.2026)
 
ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей, заявил Мишустин

Мишустин: российская экономика в первом полугодии выросла до 102 триллионов рублей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская экономика в первом полугодии продолжила рост, достигнув 102 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопреки существующим вызовам российская экономика продолжает развиваться. В целом за январь-июнь динамика валового внутреннего продукта осталась положительной - 0,6%. В номинальном выражении он приблизился к 102 триллионам рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыВВПМихаил Мишустин
 
 
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