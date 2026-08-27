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Wildberries запустил прямую продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запустил прямую продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД
Wildberries запустил прямую продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД - 27.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустил прямую продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД
Wildberries в тестовом режиме запустил продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:30+0300
2026-08-27T11:30+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустил продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. "В тестовом режиме запускаем прямую продажу железнодорожных билетов от РЖД на WB Travel. Переходить на сторонние сайты не требуется - все в привычном контуре маркетплейса", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Ким, WB Travel будет развиваться как сервис, где можно собрать всю поездку целиком: от билетов и отелей до экскурсий. В пресс-службе компании уточнили, что билеты будут продаваться на поезда дальнего следования по России. Сервис по покупке уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса. Отмечается, что варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда. Непосредственно выбор мест осуществляется на электронной схеме вагона, где указан тип мест, перечень удобств и этаж для двухуровневых поездов. "После покупки билет можно скачать, получить на электронную почту или посмотреть в личном кабинете WB Travel в разделе "Заказы". Там же при необходимости оформляется возврат", - добавили в компании.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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40
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
11:30 27.08.2026
 
Wildberries запустил прямую продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД

Wildberries в тестовом режиме запустил продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустил продажу железнодорожных билетов на поезда РЖД, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.
"В тестовом режиме запускаем прямую продажу железнодорожных билетов от РЖД на WB Travel. Переходить на сторонние сайты не требуется - все в привычном контуре маркетплейса", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Ким, WB Travel будет развиваться как сервис, где можно собрать всю поездку целиком: от билетов и отелей до экскурсий.
В пресс-службе компании уточнили, что билеты будут продаваться на поезда дальнего следования по России. Сервис по покупке уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса.
Отмечается, что варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда. Непосредственно выбор мест осуществляется на электронной схеме вагона, где указан тип мест, перечень удобств и этаж для двухуровневых поездов.
"После покупки билет можно скачать, получить на электронную почту или посмотреть в личном кабинете WB Travel в разделе "Заказы". Там же при необходимости оформляется возврат", - добавили в компании.
 
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