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ВСУ за год поразили 214 судов в Черном море под флагами разных стран
ВСУ за год поразили 214 судов в Черном море под флагами разных стран - 27.08.2026, ПРАЙМ
ВСУ за год поразили 214 судов в Черном море под флагами разных стран
ВСУ за текущий год поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:47+0300
2026-08-27T11:47+0300
2026-08-27T11:47+0300
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черное море
мария захарова
всу
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВСУ за текущий год поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Всего за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира", - сказала Захарова на брифинге.
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РОССИЯ, Черное море, Мария Захарова, ВСУ, МИД РФ
ВСУ за год поразили 214 судов в Черном море под флагами разных стран
Захарова: ВСУ за год поразили 214 судов в Черном море под флагами разных стран мира